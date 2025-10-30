自由電子報
娛樂

王子被控當小王掀風波！薔薔「脫口12字」現場突爆走：無法接受

〔記者林欣穎／台北報導〕「Sandy」吳姍儒代班搭檔派翠克主持《小姐不熙娣》，主持陣容加入薔薔今（30）日三人出席記者會，過去薔薔曾錄製過《我愛黑澀會》被問及棒棒堂王子捲感情風波一事，薔薔秒回：「哎呀！那個我完全不認識」。

《小姐不熙娣》加薔版記者會 ；薔薔（左起）、派翠克、Sandy吳姍儒。（記者陳奕全攝）《小姐不熙娣》加薔版記者會 ；薔薔（左起）、派翠克、Sandy吳姍儒。（記者陳奕全攝）

藝人粿粿與老公范姜彥豐結婚3年，如今兩人傳出婚變，昨范姜彥豐突發文寫下「道德淪喪、婚內出軌」，並在文內標註粿粿與王子做出指控，影片曝光引起嘩然，從與《模范棒棒堂》同期的《我愛黑澀會》出來的薔薔被問及此事，薔薔說王子他們是早期進去的，自己跟他們差了好幾屆，進去沒多久節目就收掉了，更說自己在裡面是超級邊緣人。不過如果另一半有這樣的行為，她當然是無法接受，不過別人的事她不予置評，更直率反問：「你另外一半被Ｘ你可以啊？」

《小姐不熙娣》加薔版記者會 ；薔薔。（記者陳奕全攝）《小姐不熙娣》加薔版記者會 ；薔薔。（記者陳奕全攝）

而過去小S曾在《小姐不熙娣》問粿粿、范姜彥豐：「你們是不是覺得這輩子已經結婚了，不可能有出軌這種事發生？」粿粿當時回答「好像是耶」，片段如今被挖出，小S再次被封是神預言。當時在場的派翠克則說：「S姐每個人幾乎都會這樣問，所以命中率應該是很高。」

而上次與王子、粿粿等人去美國玩的晏柔中昨因此捲入輿論中，吳姍儒被問及有沒有關心好友，吳姍儒則說沒有特別聯絡晏柔中，「我知道他們有去（美國），我知道那趟柔柔懷孕，身體非常不舒服，沒有特別關心，也不愛八卦。」

點圖放大header
點圖放大body
