羅時豐金鐘表演被讚爆 幻藍小熊爆料彩排被交代：不要虐待老人家

幻藍小熊亮麗出席活動。（逆水寒遊戲團隊提供）

〔記者陳慧玲／台北報導〕女團GENBLUE幻藍小熊前陣子在金鐘獎頒獎典禮上與前輩羅時豐同台合作，嗨跳《COCOCO》、《大藝術家》等嗨歌，羅時豐的演出被網友讚爆，但幻藍小熊爆料，在排練時羅時豐特別交代：「不要虐待老人家。」

幻藍小熊忙完金鐘典禮表演，又為遊戲站台。（逆水寒遊戲團隊提供）

幻藍小熊今（29日）為遊戲週年改版站台，笑說雖然典禮彩排時羅時豐說了「不要虐待老人家」，結果他自己超有活力，「就像說自己沒讀書，卻考100分的同學。」隊長XXIN談到，雖然是第一次跟前輩羅時豐合作，不過排練時的氣氛非常好，他把大家都逗得很開心。

幻藍小熊出席活動，開心喝珍奶。（逆水寒遊戲團隊提供）

今天幻藍小熊大跳「宅宅舞」，還大啖遊戲特色小點「龍身鳳尾蝦」、「狀元包」及「珍珠奶茶」，直呼：「真的太幸福！」團員也分享「遊戲理想型」，AYEON偏好自信又堅強的角色，如鐵衣這種御姐職業；媛媛展現仙氣美感並偏愛輔助職業；團中的「忙內」NICO則是帶點反差萌，被粉絲稱為新職業玄機的天選Coser。而采甄是最愛玩遊戲的團員，笑說平時連做妝髮時都在玩。

