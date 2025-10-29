自由電子報
娛樂 最新消息

王子不認偷吃禁粿！1句「未破壞家庭卻越界」 全網炸鍋：供三小

粿粿（右）遭范姜彥豐點名婚內出軌王子（左）。（本報組合資料照）粿粿（右）遭范姜彥豐點名婚內出軌王子（左）。（本報組合資料照）

〔記者邱奕欽／台北報導〕粿粿與老公范姜彥豐結婚3年育有一女，卻傳出婚變，今（29日）范姜突在社群重磅發文，直指「道德淪喪婚內出軌」，並在文內標註妻子粿粿及「王子」邱勝翊。然而，王子稍早出面回應強調，「自己不是破壞家庭的人」，但承認「在女方協議離婚過程中，關心超過了朋友應有的界線。」不過其中，「未破壞家庭但超越朋友界線」的說法掀起網友們怒火，留言區一片砲轟「到底是在供三小！」

粿粿與老公范姜彥豐結婚3年育有一女，不過近期兩人的婚變傳聞不斷，如今范姜彥豐一早在社群發文痛批「道德淪喪婚內出軌」，並直接標註粿粿與王子，更在影片中悲訴「我看到太太與王子的明確出軌證據，那是我人生第一次體會到撕心裂肺的痛。」影片曝光後瞬間引爆輿論，眾人震驚婚內外第三者竟是王子本人。

對此，王子在聲明中強調自己並非「破壞家庭的人」，也沒有任何不當企圖或預謀，只是「從一個單純傾聽者漸漸過度關心，超過朋友間應有的界線」，承認自己表達方式錯誤並公開道歉。然而許多網友對王子的道歉並不買單，紛紛砲火猛烈狠嗆，「要不要看看你自己在說什麼？」、「到底是在供三小！」、「超越朋友就是出軌，還能怎麼辯？」、「沒離婚還這樣，就是破壞別人家庭，道歉還這麼心不甘情不願！」、「偷吃禁粿還敢講得這麼清高？」、「沒離婚超出界線就是出軌」、「別再裝反省了！」輿論幾乎一面倒狠批，讓事件熱度持續升高。

