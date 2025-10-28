自由電子報
娛樂

東京動漫展和強尼戴普合照要價1萬5 粉絲照樣秒殺

好萊塢巨星強尼戴普的拍照及簽名資格券即便要價1萬5，仍開賣即秒殺。（圖擷取自@TokyoComicCon社群平台「X」）好萊塢巨星強尼戴普的拍照及簽名資格券即便要價1萬5，仍開賣即秒殺。（圖擷取自@TokyoComicCon社群平台「X」）

〔即時新聞／綜合報導〕東京動漫展2025（Tokyo Comic Con 2025）將於12月5-7日在幕張展覽館舉辦，這次的話題在昨（27日）開賣的強尼戴普合影和簽名會資格券，分別要價7萬5千日圓（約1萬5千元新台幣），不過熱情的粉絲依然秒殺，甚至已經有黃牛將資格券在轉售平台上出售。

綜合媒體報導，每年東京動漫展的看點之一就是好萊塢巨星訪日，今年公布的明星有15位，包括：《魔戒》系列主角伊利亞伍德、《哈利波特》系列飾演露娜羅古德的伊凡娜林奇、《回到未來》系列飾演愛默布朗博士的克里斯多福洛伊德，其中僅有強尼戴普的票價高得驚人，比起最便宜的高了近3倍。

對於如此高的票價，網友還是很買帳。有網友認為，就算強尼戴普本人說「來美國吧！我可以免費跟你拍照、簽名」，這樣一趟也要超過15萬日幣，何況不可能發生；省點錢的方法就是一張合影資格加2張陪同券，但缺點是照片還是只有一張。

有參加過的網友表示，如果想要跟偶像相處久一點，他推薦簽名，因為拍照真的「喀擦」一下就沒了，簽名還可能講句話；拍照的時間大概3秒鐘，但簽名可以近距離看偶像怎麼簽名。

至於7萬5千日幣算不算貴？雖然這是東京動漫展販賣拍照、簽名券以來的最高價，但網友似乎覺得價格合理，「不到10萬日圓就能和強尼戴普拍照？」、「跟想像的金額差不多」、「認為500美金（約1萬5千元新台幣）是個相當合理的價格」；也有粉絲持相反意見，認為幾秒鐘就要7萬5太貴了。

