娛樂 最新消息

T台女主播宮鬥連環咬 她被無預警解僱再爆內幕

TVBS新聞台前主播張靖玲捲入宮鬥被解雇，此事件餘波盪漾至今未平息。（翻攝自臉書）TVBS新聞台前主播張靖玲捲入宮鬥被解雇，此事件餘波盪漾至今未平息。（翻攝自臉書）

〔娛樂頻道／綜合報導〕電視新聞主播宮鬥續集今（28）日熱映中，TVBS新聞台主播古彩彥2021年被同台張靖玲等3名女主播破壞水晶球、惡搞電腦、剪破毛衣、高跟鞋擠隔離霜等霸凌行徑，而古彩彥也在辦公室擺陣反擊，意外扯出同台另一位女主播秦綾謙。

《CTWANT》曝光該台LINE的對話截圖，古彩彥對秦綾謙敵意濃厚，到處散布她桌上大象擺飾、桌下鞋盒皆為克制他人「黑風水」，更稱自己和秦綾謙鬥法鬥的很累，甚至把女兒在半夜哭喊、眼睛動醫美手術遭網友取笑等等，歸咎於秦綾謙所擺放黑風水，據了解，同台其他女主播聽聞後感到毛骨悚然。

而古彩彥擺陣照片經公開對話截圖，她準備2株用黑盆栽種仙人掌，擺在辦公桌兩側稱自己「搞定了」，強調「黑色感覺很殺」，更提醒同仁「她（指主播秦綾謙）現在大象竟然對著你」，要對方提防被這風水給煞到。

2022年，T台爆出女主播宮鬥疑雲，扯出該台前主播張靖玲痛訴被無預警解僱，她控當初聲稱自己遭霸凌的古彩彥，才是最會宮鬥之人，並看台內某女主播不爽，竟偷帶風水師到辦公室，在電腦螢幕跟桌下擺放符咒，宮鬥過程比電視劇還精采。

