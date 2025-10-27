張柏芝耍大牌遭向太封殺 錄綜藝惹惱影后怒咆哮

香港女星張柏芝曾傳出拍攝期間耍大牌惹怒向太遭封殺。（香港星島日報）

〔記者馮亦寧／綜合報導〕45歲香港女星張柏芝近年將事業發展重心移往中國，曾傳出因拍攝期間耍大牌惹怒影視大亨向華強的老婆「向太」陳嵐慘遭封殺。近日張柏芝參加綜藝節目《一路繁花2》又讓金雞影后何賽飛極度不滿，甚至指著她的鼻子憤怒咆哮：「妳在幹什麼呢？」同時在現場的劉嘉玲顯得相當為難。

張柏芝參加中國節目《一路繁花2》。（香港星島日報）

還原事件過程，《一路繁花2》除了有張柏芝外，同時參加節目的大咖星還有寧靜、劉嘉玲、何賽飛。日前曝光的節目中，只見何賽飛坐在車上擺臭臉，講話口氣也顯得極不耐煩，仔細一聽，原來罪魁禍首就是張柏芝。當時何賽飛、劉嘉玲、寧靜等人都坐上節目組安排的車子，但是遲遲未見張柏芝身影，所以只能乾等無法出發。當時張柏芝人就在附近，還細心叮嚀工作人員不要弄丟大家的行李，更叮囑工作人員的車子必須緊跟在她們車後。

請繼續往下閱讀...

中國影后何賽飛因張柏芝遲到大翻白眼。（香港星島日報）

在車上等待許久的何賽飛對於張柏芝遲遲未到非常介意，言語之間也顯出不耐煩。何賽飛問工作人員張柏芝到底在碎碎念些什麼？好不容易張柏芝終於現身，何賽飛忍不住對車她大喊：「快快快！到車上講！」之後更表明態度「我要開始急脾氣了（我要開始發脾氣了）」。何賽飛更決定之後一定要講好規矩，張柏芝慌忙上車後，就說自己已跟好行李，之後不會再出現行李丟失的狀況。何賽飛大翻白眼說：「2025年9月7號的今天，現在這個時刻永遠不再來了，你們在幹嘛呢？」

中國影后何賽飛因張柏芝遲遲未現身表示自己快發脾氣了。（香港星島日報）

晚餐之後，何賽飛提出自己脾氣比較急，認為張柏芝仔細交代工作人員看好行李避免丟失，的確是行程中該注意的重要事項，大方向張柏芝道歉，張柏芝本人也大方接受。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法