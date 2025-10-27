自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 亞洲

張柏芝耍大牌遭向太封殺 錄綜藝惹惱影后怒咆哮

香港女星張柏芝曾傳出拍攝期間耍大牌惹怒向太遭封殺。（香港星島日報）香港女星張柏芝曾傳出拍攝期間耍大牌惹怒向太遭封殺。（香港星島日報）

〔記者馮亦寧／綜合報導〕45歲香港女星張柏芝近年將事業發展重心移往中國，曾傳出因拍攝期間耍大牌惹怒影視大亨向華強的老婆「向太」陳嵐慘遭封殺。近日張柏芝參加綜藝節目《一路繁花2》又讓金雞影后何賽飛極度不滿，甚至指著她的鼻子憤怒咆哮：「妳在幹什麼呢？」同時在現場的劉嘉玲顯得相當為難。

張柏芝參加中國節目《一路繁花2》。（香港星島日報）張柏芝參加中國節目《一路繁花2》。（香港星島日報）

還原事件過程，《一路繁花2》除了有張柏芝外，同時參加節目的大咖星還有寧靜、劉嘉玲、何賽飛。日前曝光的節目中，只見何賽飛坐在車上擺臭臉，講話口氣也顯得極不耐煩，仔細一聽，原來罪魁禍首就是張柏芝。當時何賽飛、劉嘉玲、寧靜等人都坐上節目組安排的車子，但是遲遲未見張柏芝身影，所以只能乾等無法出發。當時張柏芝人就在附近，還細心叮嚀工作人員不要弄丟大家的行李，更叮囑工作人員的車子必須緊跟在她們車後。

中國影后何賽飛因張柏芝遲到大翻白眼。（香港星島日報）中國影后何賽飛因張柏芝遲到大翻白眼。（香港星島日報）

在車上等待許久的何賽飛對於張柏芝遲遲未到非常介意，言語之間也顯出不耐煩。何賽飛問工作人員張柏芝到底在碎碎念些什麼？好不容易張柏芝終於現身，何賽飛忍不住對車她大喊：「快快快！到車上講！」之後更表明態度「我要開始急脾氣了（我要開始發脾氣了）」。何賽飛更決定之後一定要講好規矩，張柏芝慌忙上車後，就說自己已跟好行李，之後不會再出現行李丟失的狀況。何賽飛大翻白眼說：「2025年9月7號的今天，現在這個時刻永遠不再來了，你們在幹嘛呢？」

中國影后何賽飛因張柏芝遲遲未現身表示自己快發脾氣了。（香港星島日報）中國影后何賽飛因張柏芝遲遲未現身表示自己快發脾氣了。（香港星島日報）

晚餐之後，何賽飛提出自己脾氣比較急，認為張柏芝仔細交代工作人員看好行李避免丟失，的確是行程中該注意的重要事項，大方向張柏芝道歉，張柏芝本人也大方接受。

點圖放大header
點圖放大body
免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中