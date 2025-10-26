《親戚不計較》神預言被讚台版辛普森 劇情成真網嚇爛

《親戚不計較》近日被網友奉為「台版辛普森」。（翻攝自YouTube）

〔記者馮亦寧／台北報導〕25年前民視七點半播出的長壽連續劇《親戚不計較》近日被網友奉為「台版辛普森」，原來該劇第23集當中演員卓勝利對著沛小嵐抱著的孫女「萱萱」說：「2020年舉重拿金牌」，結果台灣隊果然在東京奧運上舉出金牌，讓網友驚呼：神預言。

《親戚不計較》中卓勝利（左）神預言台灣舉重得金牌。（翻攝自YouTube）

《親戚不計較》自1999年開播，最後一集播出日期則為2006年5月12日，共播出7年，總計2248集。該劇由卓勝利、沛小嵐、李㼈、潘麗麗等人主演，裏頭蘊藏著台灣農業社會草根人物的日常生活。

請繼續往下閱讀...

《親戚不計較》劇情成真網嚇爛。（翻攝自YouTube）

該劇第23集當中卓有春（卓勝利 飾）看著卓洪茶（沛小嵐 飾）懷中抱著的孫女萱萱，認為孫女體格健壯，認為要讓她去學舉石輪，接下來就是驚人的神預言「到時候2020年的時候，奧運會取重的金牌，台灣第一面就是她得的」。當時劇中卓洪茶還瞪了卓有春一眼，回答：「20年啊！我們倆都不知道還在不在呢！」

女子舉重選手郭婞淳在2020東京奧運上勇奪金牌。（資料照，體育署提供）

就是這段台詞，把2020年東京奧運女子舉重金牌預測得準準準，不過，有網友比較仔細、認真，表示，2020年東京奧運受疫情影響，延期至2021年才舉辦，並不能算百分百神預言。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法