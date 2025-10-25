閃兵風暴燒遍演藝圈 「永遠的班長」李興文喊話：知恥近乎勇

李興文出席反詐騙宣導。（記者李紹綾攝）

〔記者李紹綾／台北報導〕「永遠的班長」李興文因太太遭詐騙集團騙走20萬，今（25日）出席「別上當！反詐守門人快閃劇」防詐宣導活動，談起演藝圈爆發第三波「閃兵風暴」，對於藝人接連被爆買假病歷逃兵役，他也語重心長說：「勇於認錯、知恥近乎勇，勇敢面對，希望未來不要再有這樣的事情發生。」

出身海軍陸戰隊的李興文，1989年抽中海陸，曾在部隊替國防部軍校拍宣傳片，退伍後又拍《報告班長》系列走紅，正氣凜然的形象深植人心。後來他在《大兵日記》、《新兵日記》延續角色「丁浩」，從班長升連長，被封為「永遠的班長」，成了演藝圈的愛國代表人物。

李興文出席反詐騙宣導。（記者李紹綾攝）

對於近來王大陸、修杰楷、坤達、書偉、陳柏霖、小杰等人陸續被查辦閃兵案，李興文說：「當兵本來就是國民應盡的義務。」他過去的兵種是海軍陸戰隊，「那時候很辛苦」，笑說活動前還在跟朋友聊「當兵史」，沒想到跟眾男人一樣「聊當兵就停不下來」，他笑說：「聊到我們都差點忘記來這邊了，講到以前當兵，我就開始亢奮起來了。」

除了談當兵，他也分享這陣子最切身的「防詐」經驗。李興文苦笑說，太太只是貪圖方便點了可疑連結，「結果一按，戶頭裡面的錢全不見了」，讓他感嘆：「詐騙這件事真的離誰都不遠。」他提醒大家，不要隨便掃停車單或發票的QR Code，呼籲：「我們一定要同心協力反詐，這不該發生在任何人身上。」

