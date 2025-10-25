劉品言婚禮被毀崩潰落淚 怒嗆連晨翔：覺得我人生好笑？

連晨翔（左）在《舊金山美容院》與劉品言是無話不談的好友。（TVBS提供）

〔記者李紹綾／台北報導〕劉品言在TVBS影集《舊金山美容院》與「大鶴」林鶴軒的婚禮被突如其來的意外攪局，她的青梅竹馬連晨翔事後承認，自己正是破壞婚禮的那個人，讓劉品言情緒崩潰，紅著眼眶質問：「你是不是覺得我的人生很好笑？」隨後憤然離開，讓兩人友情陷入考驗。

連晨翔（左起）在《舊金山美容院》聽聞劉品言與張耀仁交往，只能強顏歡笑。（TVBS提供）

連晨翔在在《舊金山美容院》於大學時期就很關心劉品言的感情世界。（TVBS提供）

連晨翔劇中早在大學時期就曾「多管閒事」干涉劉品言的感情。聽聞學長想追她，竟放話：「她恰北北又有腳臭」，試圖攪局，卻仍阻止不了戀情。最後他被指派拍攝情侶照，只能強顏歡笑，苦澀表情成為角色暗戀心境的最佳寫照。

請繼續往下閱讀...

連晨翔在在《舊金山美容院》於大學時期就很關心劉品言的感情世界。（TVBS提供）

劉品言在《舊金山美容院》聽聞好友連晨翔暗中破壞自己的婚禮憤而離去。（TVBS提供）

劉品言透露，自己過去演出的戀愛題材不多，因此導演杜政哲希望她能在《舊金山美容院》充分體會戀愛氛圍。她笑說，這次要從二十幾歲演到三十歲左右，回想並重現自己二十出頭的模樣「其實頗有難度」。對於角色「林麗穎」與連晨翔飾演的「江之浩」遲遲無法說出口的好感，呈現「友達以上、戀人未滿」的情況，她笑稱：「這跟我本人很不像啊！」

劉品言在《舊金山美容院》重返大學時期 有不少追求者。（TVBS提供）

談到詮釋「林麗穎」最大的挑戰，劉品言直言：「就是談戀愛。」笑說自己的戀愛經驗也得翻箱倒櫃回想，特別是要演出二十多歲戀愛的「粉紅泡泡」氛圍，確實需要花點時間進入狀態。

劉品言在《舊金山美容院》聽聞好友連晨翔暗中破壞自己的婚禮憤而離去。（TVBS提供）

本週《舊金山美容院》將揭露當年江之浩遭陷害的真正原因，他將與鄧惟宇（章廣辰 飾）聯手，在臨臨早餐董事長心中種下對家中二兒子鄧惟康（楊銘威 飾）的不信任感。每週日晚間8點於TVBS 42頻道、TVBS精采台、CATCHPLAY TV與TVBS歡樂台同步播出；晚間10點於愛奇藝國際版APP、Netflix上架，晚間11點於中華電信MOD及Hami Video影劇館+同日播出。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法