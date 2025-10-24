自由電子報
3組閃兵藝人曾拿三金 Energy、棒棒堂今年剛得獎「獎項獎金恐遭撤回」

Energy憑藉《星期五晚上》抱回本屆金曲獎「年度歌曲獎」。

〔記者邱奕欽／台北報導〕「藝人閃兵風暴」持續延燒，第三波遭拘提藝人名單囊括陳柏霖、修杰楷、Energy「書偉」張書偉、坤達及棒棒堂「小杰」廖允杰，全是演藝圈熟面孔。對此，民進黨立委林楚茵近日公開呼籲，國防部應與文化部研議撤回涉案藝人過去獲得的「三金」獎項與獎金，掀起演藝圈震撼波。

民進黨立委林楚茵。

第三波「藝人閃兵風暴」名單中共有3組藝人曾在三金獎典禮上獲獎，包括陳柏霖以《我可能不會愛你》中「大仁哥」一角奪下金鐘獎「戲劇節目最佳男主角獎」；Energy今年則以復出曲《星期五晚上》抱回金曲獎「年度歌曲獎」；棒棒堂與「朵拉」謝雨芝則憑《來吧！哪裡怕》獲本屆金鐘獎「最佳實境節目主持人獎」。對此，林楚茵23日公開喊話國防部，直言「這樣的做法就是不良示範，如果國家還給予其他獎項的肯定，等於是打臉國防部，也是打臉那些其他來服兵役的盡義務的國民！」

以金鐘獎獎金標準計算，陳柏霖當年獨得獎金10萬元；棒棒堂與朵拉共獲10萬獎金自行分配；Energy則因奪得年度歌曲獎，依出版類獎項標準可領15萬元，不過外界關注的焦點不在金額，而是獎項象徵的榮譽是否應被撤回。針對藝人非法規避兵役，林楚茵以鄰近台灣的韓國為例，直言若有藝人被發現未依法服役，「就別想繼續待在娛樂圈！」

對於撤獎提案，國防部長顧立雄回應「期以為不可」，他強調「人人都應履行義務，不可妨害兵役」，並明確表示對此行為予以譴責。不過，顧立雄也表示，是否撤回三金獎項一事屬文化部權責，國防部將予以尊重。藝人閃兵連環爆，各界議論不止，有人痛斥「閃兵還能拿金鐘太誇張！」也有人質疑，「撤獎是懲罰還是政治動作？」風波仍未平息。

