不是鄧麗君！周遊勞軍受封砲火情人：看到小帥哥忍不住親下去

國家影視聽中心董事長褚明仁（左起）、陸小芬、周遊及文化部主秘林宏義。（國家影視聽中心）

〔記者廖俐惠／新北報導〕周遊、陸小芬今天（23日）現身國家影視聽中心的「世界影音遺產日年度修復成果發表暨感謝儀式」，提到最近最夯的當兵議題，兩人當年都是阿兵哥心中的女神，其實周遊最近才前往澎湖的空軍基地，她看到阿兵哥很辛苦，表示：「現場有小帥哥，我忍不住就親他們了，我就說哎呦這樣飛出去，真的在演習，搞不好在演習中…我很心疼。」

回憶起當年勞軍的過往，周遊經驗可說是相當豐富，透露：「聽到炮聲的時候就要趕快趴下去，你不趴就會…碰！勞軍我是很有經驗。」她表示，以前大家都稱她為「砲火情人」、「戰地情人」，笑說：「在我之後還有鄧麗君，我才是真正的炮火情人！823砲戰我就在。」

周遊提到勞軍經驗，透露還忍不住親了阿兵哥。（國家影視聽中心提供）

金馬影后陸小芬也說自己很常去外島勞軍，尤其是金門的大膽島、二膽島，更說每次阿兵哥都很熱烈迎接他們，「每次要離別，我們都會淚灑現場，因為我們不捨，他們也會不捨、也會想家，我們回來之後，他們還要面對藍藍的大海，然後風吹雨打，還有很多訓練。」她認為阿兵哥真的很了不起，嚴格自律，「守衛著我們的後方，保衛我們國家，阿兵哥那種保衛國家精神好可佩，這麼年輕，站在前線真的很辛苦，看了很感動，回來還會想、還會寫信欸。」

周遊（右2）回顧過去的電影。（國家影視聽中心）

國家影視聽中心每年選在十月聯合國教科文組織所訂定的「世界影音遺產日」舉辦「世界影音遺產日年度修復成果發表暨感謝儀式」，感謝來自各界的影視聽文物捐贈者，並推廣台灣電影、電視、廣播文化資產的典藏、保存以及數位修復。今年獲贈文物包含金馬影后陸小芬當年獲第20屆金馬獎最佳女主角的獎座、以及大銀幕出道代表作《上海社會檔案》（1981）原版冶豔海報，文物如同台灣影視聽發展史的切片，乘載令人津津樂道的珍貴幕後故事。

