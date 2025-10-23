自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

不是鄧麗君！周遊勞軍受封砲火情人：看到小帥哥忍不住親下去

國家影視聽中心董事長褚明仁（左起）、陸小芬、周遊及文化部主秘林宏義。（國家影視聽中心）國家影視聽中心董事長褚明仁（左起）、陸小芬、周遊及文化部主秘林宏義。（國家影視聽中心）

〔記者廖俐惠／新北報導〕周遊、陸小芬今天（23日）現身國家影視聽中心的「世界影音遺產日年度修復成果發表暨感謝儀式」，提到最近最夯的當兵議題，兩人當年都是阿兵哥心中的女神，其實周遊最近才前往澎湖的空軍基地，她看到阿兵哥很辛苦，表示：「現場有小帥哥，我忍不住就親他們了，我就說哎呦這樣飛出去，真的在演習，搞不好在演習中…我很心疼。」

回憶起當年勞軍的過往，周遊經驗可說是相當豐富，透露：「聽到炮聲的時候就要趕快趴下去，你不趴就會…碰！勞軍我是很有經驗。」她表示，以前大家都稱她為「砲火情人」、「戰地情人」，笑說：「在我之後還有鄧麗君，我才是真正的炮火情人！823砲戰我就在。」

周遊提到勞軍經驗，透露還忍不住親了阿兵哥。（國家影視聽中心提供）周遊提到勞軍經驗，透露還忍不住親了阿兵哥。（國家影視聽中心提供）

金馬影后陸小芬也說自己很常去外島勞軍，尤其是金門的大膽島、二膽島，更說每次阿兵哥都很熱烈迎接他們，「每次要離別，我們都會淚灑現場，因為我們不捨，他們也會不捨、也會想家，我們回來之後，他們還要面對藍藍的大海，然後風吹雨打，還有很多訓練。」她認為阿兵哥真的很了不起，嚴格自律，「守衛著我們的後方，保衛我們國家，阿兵哥那種保衛國家精神好可佩，這麼年輕，站在前線真的很辛苦，看了很感動，回來還會想、還會寫信欸。」

周遊（右2）回顧過去的電影。（國家影視聽中心）周遊（右2）回顧過去的電影。（國家影視聽中心）

國家影視聽中心每年選在十月聯合國教科文組織所訂定的「世界影音遺產日」舉辦「世界影音遺產日年度修復成果發表暨感謝儀式」，感謝來自各界的影視聽文物捐贈者，並推廣台灣電影、電視、廣播文化資產的典藏、保存以及數位修復。今年獲贈文物包含金馬影后陸小芬當年獲第20屆金馬獎最佳女主角的獎座、以及大銀幕出道代表作《上海社會檔案》（1981）原版冶豔海報，文物如同台灣影視聽發展史的切片，乘載令人津津樂道的珍貴幕後故事。

點圖放大header
點圖放大body
免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中