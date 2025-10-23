（影）陳為民當特戰傘兵兩年掉屎坑！談閃兵藝人：後果自負

李冠毅（左）、陳為民一同捧著「泥娃娃」現身西門威秀。（記者陳奕全攝）

〔記者廖俐惠／台北報導〕台灣恐怖片票房冠軍《泥娃娃》熱度持續延燒，全台即將衝破6000萬票房佳績，陳為民、李冠毅今天（23日）出席活動，身為空降特戰「傘兵」出身的陳為民被問到最近熱議的閃兵話題，表示：「我覺得法立在那，你願意守、你不守，自己接受後果。」

陳為民認為，藝人選擇閃兵，後果自負。（記者陳奕全攝）

相較於李冠毅只當4個月的兵，陳為民當了整整兩年的兵，他表示任何一個人到軍隊都很苦，沒有說什麼時期或者單位比較苦，都還是需要一些時間適應。他回憶起，以前當傘兵要穿著很厚的泡棉衣，揹著各式裝備，還要到各種地形跳傘，「我有一次掉在人家鄉下農田，對方挖了一個坑放大便，拿去澆菜，我就眼睜睜看我掉屎坑。」結果要集合時長官還叫他到旁邊等、擠在最後面。

請繼續往下閱讀...

陳為民分享，當傘兵期間還掉屎坑。（記者陳奕全攝）

被問到有沒有逃兵的念頭？陳為民表示：「那時候最好世界和平不用軍隊、不用服兵役，我們那個年代不太會想逃，逃就是把食指弄斷，這樣不能扣板機。」他直言：「有想逃的念頭，但不會有逃的動作，沒有管道。」陳為民笑說：「當兵是唯一能從國家A一點錢的機會，衣服你的，吃喝拉撒睡，子彈也拚命打。」他透露，其實當年軍方確實有希望他能留營，「我跟輔導官說一個月十萬、周休二日我就幹。」

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法