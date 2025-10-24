自由電子報
娛樂 星座

5星座報復心最強！第一名「恨記心裡」遲早會還

阿谷老師分析5個報復心最強的星座。（秦芸殿提供）阿谷老師分析5個報復心最強的星座。（秦芸殿提供）

〔記者侯家瑜／台北報導〕有些星座外表冷靜、理性，內心卻會把傷害牢牢記在帳本上，內心藏著一顆「記仇雷達」，等到時機成熟，再以最漂亮的方式「給你回禮」。命理專家阿谷老師分析「報復心最強」的5大星座，別以為他們好欺負，他們只是笑著等你自食惡果。

第一名｜天蠍座

別惹天蠍，他不會馬上翻臉，但會默默記在心裡，該還的遲早會還，天蠍的報復不是衝動，而是冷靜、深思熟慮後的反擊，出手一次就讓人永生難忘。

第二名｜獅子座

獅子的尊嚴不能被踐踏，一旦被背叛或羞辱，報復的不是仇，而是要讓對方知道「你錯過了我這個人」，他們不會鬧，但會用成功與光芒當作最狠的報復。

第三名｜處女座

處女的報復方式走理智路線，他們不會情緒化地吵，但會在細節裡讓你後悔，沉默、冷漠、精准打擊，是他們最致命的武器。被處女座記恨，比被罵還可怕。

第四名｜金牛座

金牛平常脾氣好、忍耐力強，但一旦被逼到極限，他的報復會又慢又狠，表面不動聲色，實際上已經在一點一點抽離你的人生，讓你感受什麼叫「永遠失去」。

第五名｜天秤座

別以為天秤好說話，其實他笑著報仇最可怕，被傷害後，他們會先保持優雅，再用「社交封殺」讓對方慢慢被孤立，報復方式雖不激烈，但極度聰明且有效。

