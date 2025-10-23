金曲歌王軍旅超硬！沈文程被挖「越戰經歷背景」真男人典範被讚爆

沈文程擁有越戰服役背景。（資料照，記者陳逸寬攝）

〔記者邱奕欽／台北報導〕「閃兵風暴」越演越烈！檢警21日啟動第三波行動，陳柏霖、修杰楷、Energy坤達及書偉、棒棒堂小杰等人全遭傳喚說明，分別以35至50萬元交保。然而，藝人規避兵役消息曝光後，立刻引爆各界輿論怒火，過去「硬底子藝人」更重新被翻出致敬，其中沈文程因「當過兵還參加越戰」成為網路新英雄，更獲封「真男人典範」美譽。

沈文程出身空軍機械學校常備士官班，服役期間曾在清泉崗機場擔任戰機維修員，親自參與越戰末期駐台美軍戰機的維修作業，後調至水湳機場第二後勤指揮部服役。軍旅表現優異退伍後被唱片公司發掘，沈文程憑《心事誰人知》專輯一砲而紅，未宣傳即賣破百萬張，成為台語歌壇傳奇，更橫跨主持與戲劇，拿下金曲獎、金鐘獎雙料榮耀。

相較於如今接連爆出的「閃兵藝人名單」，沈文程的軍旅背景被網友狂讚「那年代的藝人硬底子，不只唱得好，做人也實！」更有人笑稱「以後徵兵要先播《心事誰人知》提振士氣！」還有網友給予激讚「Respect沈哥，真英雄不怕驗身單！」、「不愧是真男人典範」。

