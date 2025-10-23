五月天阿信終於圓夢了 大咖天后超猛直接角逐金馬影后

〔記者陽昕翰／台北報導〕五月天阿信與文藝天后劉若英首度合唱新歌《意外勇敢的臉龐》，描繪生命中那些為愛無懼、為彼此勇敢的臉龐。歌曲靈感來自電影《我們意外的勇氣》，阿信在觀賞由劉若英與薛仕凌主演的試片後深受感動，與創作人郁采真共同完成，這首歌也圓了阿信與劉若英多年以來未曾合作對唱的心願。

阿信與劉若英推出友誼見證曲《意外勇敢的臉龐》。（相信音樂提供）

阿信坦言，生命中有許多重要時刻，劉若英奶茶總是出其不意地出現。《我們意外的勇氣》唱出在生命中挺身而出的朋友與給予勇氣的瞬間。拍攝MV時，阿信問劉若英：「有沒有人在生命中忽然逆著光出現，給你勇氣？最近讓你有這種感受的是誰？」還笑說：「不就是我！」劉若英則是回應，有些人平常不必常聯絡，當你有難時就會出現幫你鋪好路，「阿信就是這樣的人，這首歌也見證了我們的情誼。」

電影《我們意外的勇氣》由葉如芬與阿信共同監製，導演游紹翔執導，劉若英、薛仕凌主演，講述一對情侶因「意外懷孕」而學會勇敢去愛，劉若英也憑該片入圍金馬最佳女主角。

阿信跟劉若英首次合唱新歌。（相信音樂提供）

阿信透露，看完試片後感動不已，當場決定寫歌與劉若英合唱，「就以這個名義來實現我們的合作。」劉若英則笑說，從2020年籌備演唱會《飛行日》起就向阿信邀歌，「到《飛行日4.0》都還沒寫出來！」她打趣感謝這部電影讓合作成真，「我很喜歡這首歌！」

