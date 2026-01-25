自由電子報
娛樂 最新消息

登頂101不是最狂！霍諾德親口認「越高越放鬆」語錄又封神

〔記者鍾志均／台北報導〕美國攀岩傳奇艾力克斯霍諾德今（25）早徒手攀上台北101、用91分鐘寫下歷史後，隨後現身記者會，一亮相就接受在場媒體掌聲、歡呼，讓現場感受到那股「事情真的發生了」的真實震動。

被問到完成多年夢想的心情，霍諾德毫不掩飾喜悅，形容那是一種「非常驚奇」的感覺，過去在腦中反覆想像的畫面，真的走到現實裡，衝擊遠比預期更強烈。

艾力克斯霍諾德赤手獨攀台北101，耗時91分鐘登頂台北101。（記者陳逸寬攝）艾力克斯霍諾德赤手獨攀台北101，耗時91分鐘登頂台北101。（記者陳逸寬攝）

由於前一天天候不佳、行程延期，外界替他捏把冷汗，但霍諾德卻說影響其實不大。對他來說，風向、雨勢只是攀登的一部分，「更像是一場偉大的冒險和旅程」。

真正最困難的，不是101的結構、不是真空高度，而是要怎樣讓自己冷靜下來。他笑說，很多人以為越爬越緊張，但對他而言，「爬上去反而變得放鬆，甚至是愉快的。」

不過獨攀並不孤單，當被問到如何在眾目睽睽下保持專注時，霍諾德的回答意外溫柔：「一開始看到很多人，感覺到大家帶著善意，希望我成功，那讓整個過程變得很歡樂，像是在慶祝。」

艾力克斯霍諾德25日攀登台北101。（記者方賓照攝）艾力克斯霍諾德25日攀登台北101。（記者方賓照攝）

艾力克斯霍諾德坦言，那種懸在半空中的不確定感，反而讓腎上腺素飆升，「我其實很享受那種懸疑感。」

至於已經是傳奇，為何還要再爬？霍諾德說得很直白，表示每次都是新的目標、新的刺激，也是訓練自己的方式。「高塔本身就很精彩，而且每個人都知道台北101有多美，能用這種方式看台北，本身就是巨大的挑戰。」

