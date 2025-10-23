何妤玟秒暈！見李子森激動喊「他是我的菜」 輸給杜忻恬也甘願

《綜藝一級棒》李子森被何妤玟稱讚太帥了。（中視提供）

〔記者侯家瑜／台北報導〕孫協志、何妤玟日前登上中視《綜藝一級棒》，兩人出場就深情對唱〈小姐請妳給我愛〉，默契十足、笑料不斷。節目中兩人頻鬥嘴，讓康康笑虧：「你們簡直是年輕版的廖峻與澎澎！」

《綜藝一級棒》（左）何妤玟、孫協志，康康喻為年輕版的廖峻與澎澎。（中視提供）

兩人因曾共同主持《少年兵團》而交情深厚，何妤玟也笑曝年輕時還會和孫協志一起去唱歌，被康康起鬨「是純友誼嗎？」她立刻澄清：「絕對是純友誼，他喜歡什麼型我都知道！」康康順勢接話：「協志喜歡眼睛大的。」何妤玟立刻反擊：「這是暗示我眼睛小嗎？他太瘦了啦，我喜歡像白雲那種肉感型男！」

何妤玟（左）、孫協志登《綜藝一級棒》。（中視提供）

主持人許志豪見到孫協志，也誇他狀態極佳，兩人更合唱〈癡情寄乎妳〉，讓許志豪笑稱「太榮幸了！」何妤玟依舊凍齡登場，讓許志豪忍不住打趣：「是不是泡在福馬林裡？」逗得全場大笑。

單身的何妤玟在節目中擔任講評，聽到李子森唱〈蝴蝶飛呀〉時，竟被孫協志爆料：「她一邊聽一邊說『天啊，子森太帥，是我的菜！』」被笑虧「以性別取人」時，她也大方承認：「帥哥唱歌當然加分嘛！」而李子森與杜忻恬合唱時，眾人還怕她吃醋，沒想到她大方稱讚：「森恬是真郎才女貌！忻恬皮膚白、身材好、歌又唱得好，我心服口服。」

《綜藝一級棒》杜忻恬（左）、李子森和情歌對唱。（中視提供）

《綜藝一級棒》吳俊宏（左起）、陳隨意、沈建豪特別選唱5566的經典曲。（中視提供）

節目最後，陳隨意、吳俊宏、沈建豪特別選唱5566經典〈無所謂〉，動感舞步掀起全場高潮。陳隨意笑說：「我們雖然同組，但我都跳不一樣的動作，快的就讓年輕人跳。」被許志豪虧「很明顯啊！」笑翻眾人。至於蘇宥蓉則帶病演出，扁桃腺發炎仍敬業開唱〈愛你〉，與吳美琳身穿短裙熱舞，全場星光閃耀、氣氛嗨翻。

