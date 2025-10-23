泰勒絲訂婚消息曝光 傳有意邀威廉王子與凱特王妃參加婚禮

泰勒絲（左）去年6月在倫敦巡演後台曾和威廉王子及喬治小王子，夏綠蒂小公主自拍。（翻攝自IG）

〔娛樂頻道／綜合報導〕美國流行天后泰勒絲近日與美式足球明星崔維斯‧凱爾斯訂婚，這場被外界譽為「世紀婚禮」的盛事備受全球矚目。據外媒報導，泰勒絲有意邀請英國威廉王子與凱特王妃參加婚禮，顯示雙方長達12年的深厚友誼。

消息指出，泰勒絲與威廉王子早在十多年前便建立情誼，雙方長期以私人信件、賀卡互通近況。據悉，當凱特王妃去年確診罹癌時，泰勒絲也曾私下送上祝福，展現友誼不因距離而淡化。

知情人士透露，泰勒絲認為邀請威廉王子與凱特王妃出席婚禮「完全合適」，她正籌備一場前所未有的婚禮盛典，不僅是為了慶祝愛情，也希望藉此感謝一路支持她的朋友。

事實上，泰勒絲與威廉王子的友誼可追溯至2013年，當時兩人於倫敦肯辛頓宮參加慈善晚宴，並與搖滾巨星邦喬飛同台合唱，成為英國王室與流行音樂界的經典交流時刻。

去年6月，泰勒絲在倫敦舉行「時代巡迴演唱會」時，威廉王子帶著喬治王子與夏綠蒂公主到場觀賞，並於演出後與泰勒絲、凱爾斯一同合照，照片引發社群熱議。

目前尚未確定泰勒絲是否已正式向英國王室發送邀請函，婚禮時間、地點及賓客名單亦尚未公布。

