自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

泰勒絲訂婚消息曝光 傳有意邀威廉王子與凱特王妃參加婚禮

泰勒絲（左）去年6月在倫敦巡演後台曾和威廉王子及喬治小王子，夏綠蒂小公主自拍。（翻攝自IG）泰勒絲（左）去年6月在倫敦巡演後台曾和威廉王子及喬治小王子，夏綠蒂小公主自拍。（翻攝自IG）

〔娛樂頻道／綜合報導〕美國流行天后泰勒絲近日與美式足球明星崔維斯‧凱爾斯訂婚，這場被外界譽為「世紀婚禮」的盛事備受全球矚目。據外媒報導，泰勒絲有意邀請英國威廉王子與凱特王妃參加婚禮，顯示雙方長達12年的深厚友誼。

消息指出，泰勒絲與威廉王子早在十多年前便建立情誼，雙方長期以私人信件、賀卡互通近況。據悉，當凱特王妃去年確診罹癌時，泰勒絲也曾私下送上祝福，展現友誼不因距離而淡化。

知情人士透露，泰勒絲認為邀請威廉王子與凱特王妃出席婚禮「完全合適」，她正籌備一場前所未有的婚禮盛典，不僅是為了慶祝愛情，也希望藉此感謝一路支持她的朋友。

事實上，泰勒絲與威廉王子的友誼可追溯至2013年，當時兩人於倫敦肯辛頓宮參加慈善晚宴，並與搖滾巨星邦喬飛同台合唱，成為英國王室與流行音樂界的經典交流時刻。

去年6月，泰勒絲在倫敦舉行「時代巡迴演唱會」時，威廉王子帶著喬治王子與夏綠蒂公主到場觀賞，並於演出後與泰勒絲、凱爾斯一同合照，照片引發社群熱議。

目前尚未確定泰勒絲是否已正式向英國王室發送邀請函，婚禮時間、地點及賓客名單亦尚未公布。

點圖放大header
點圖放大body
免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中