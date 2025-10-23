自由電子報
娛樂 電視

楊祐寧「吃牢飯」下面癢！揪辣妹「攝護腺保養」 女上男下畫面曝光

楊祐寧在《監所男子囚生記》與李雪上演「攝護腺保養」。（擷取自YouTube）楊祐寧在《監所男子囚生記》與李雪上演「攝護腺保養」。（擷取自YouTube）

〔記者李紹綾／台北報導〕劉以豪、陳澤耀在愛奇藝影集《監所男子囚生記》上演「諜對諜」智勇鬥法。曝光的預告中，楊祐寧化身黑道老大，開場就引爆監所風雲，計謀逃獄，差點逃脫成功，菜鳥新鮮人陳澤耀因欠債入監照顧「大哥」楊祐寧，沒想到才剛上工就被對方玩到差點丟飯碗。

陳澤耀（右）在《監所男子囚生記》因欠債入監照顧「大哥」楊祐寧（左）。（愛奇藝國際版、壹壹影業提供）陳澤耀（右）在《監所男子囚生記》因欠債入監照顧「大哥」楊祐寧（左）。（愛奇藝國際版、壹壹影業提供）

《監所男子囚生記》正式預告開場氣氛緊繃，劉以豪飾演的教誨師「姜一傑」急喊：「全監封鎖！」瞬間陷入混亂場面。眾人奔跑搜尋失蹤囚犯「9568」 楊祐寧，陳澤耀飾演的菜鳥管理員「阿耀」更慌張問：「找不到他的話是不是要被關？」循線追至病房，卻見楊祐寧與火辣美女李雪正上演「攝護腺保養」場面，楊祐寧挑釁又隨意的態度氣得監所管理員牙癢癢，令人又驚又笑。

劉以豪（左）在《監所男子囚生記》與陳澤耀（右）上演「諜對諜」智勇鬥法。（愛奇藝國際版、壹壹影業提供）劉以豪（左）在《監所男子囚生記》與陳澤耀（右）上演「諜對諜」智勇鬥法。（愛奇藝國際版、壹壹影業提供）

陳澤耀飾演的「阿耀」原是跆拳道高手，因受傷失意，開始賭博欠債、被黑道威脅「進監照顧老大」，無奈踏入這個鐵窗職場。沒想到這位「老大」正是囚犯 「9568」楊祐寧，表面霸氣，實則矛盾又帶著童真，一邊戲弄小弟、一邊偷偷保護他們。他更出招「整菜鳥」，要陳澤耀幫忙開電扇，結果卻誤按警鈴，全棟警報大響，笑料與危機同時爆發，讓觀眾直呼「真的太難了！」

楊祐寧在《監所男子囚生記》飾演囚犯「9568」。（愛奇藝國際版、壹壹影業提供）楊祐寧在《監所男子囚生記》飾演囚犯「9568」。（愛奇藝國際版、壹壹影業提供）

在混亂的監所中，唯一堅守原則的教誨師「姜一傑」劉以豪成為道德天秤，他以警大第一名之姿進入監所，卻因典座父親背景被戲稱「靠爸族」。個性嚴謹、一板一眼，只相信規矩。劉以豪坦言：「演一傑時，整個人都很緊繃，看事情會特別批判，這角色讓我連現實中都變得很嚴肅。」而面對單純又「神經大條」的菜鳥陳澤耀，兩人性格截然不同，當劉以豪察覺陳澤耀在監所中幫楊祐寧夾帶違禁品、臥底身份被抓包時，竟反過來利用陳澤耀充當「雙面間諜」，試圖揭開這座鐵牆之內的灰色真相。

楊祐寧（左）在《監所男子囚生記》與李雪上演「攝護腺保養」。（愛奇藝國際版、壹壹影業提供）楊祐寧（左）在《監所男子囚生記》與李雪上演「攝護腺保養」。（愛奇藝國際版、壹壹影業提供）

楊祐寧劇中挑戰全新角色類型，飾演外冷內熱、霸氣卻帶點溫度的黑道老大。他笑說：「這角色雖然是老大，但內心還有一種童貞氣。他喜歡吃棒棒糖、會變魔術給小孩看，甚至會先欺負小弟，只為了保護他不被別人欺負。雖然看起來像霸凌，但那是一種帶著溫度的霸凌。」這位矛盾又深情的「獄中大哥」，讓劇情不斷反轉，將成為全劇大亮點之一。

楊祐寧在《監所男子囚生記》飾演囚犯9568，挑釁又隨意的態度氣得監所管理員牙癢癢。（愛奇藝國際版、壹壹影業提供）楊祐寧在《監所男子囚生記》飾演囚犯9568，挑釁又隨意的態度氣得監所管理員牙癢癢。（愛奇藝國際版、壹壹影業提供）

陳澤耀（左）在《監所男子囚生記》飾演的阿耀原是跆拳道高手，因欠債、被黑道威脅「進監照顧老大」。（愛奇藝國際版、壹壹影業提供）陳澤耀（左）在《監所男子囚生記》飾演的阿耀原是跆拳道高手，因欠債、被黑道威脅「進監照顧老大」。（愛奇藝國際版、壹壹影業提供）

劉以豪在《監所男子囚生記》察覺陳澤耀在監所中幫囚犯楊祐寧夾帶違禁品，反過來利用陳澤耀充當「雙面間諜」。（愛奇藝國際版、壹壹影業提供）劉以豪在《監所男子囚生記》察覺陳澤耀在監所中幫囚犯楊祐寧夾帶違禁品，反過來利用陳澤耀充當「雙面間諜」。（愛奇藝國際版、壹壹影業提供）

監所職場喜劇《監所男子囚生記》由愛奇藝國際站與壹壹影業聯合出品，金鐘獎戲劇節目導演獎高炳權執導，劉以豪、陳澤耀、施名帥、張軒睿、詹子萱、邱以太、睦媄、楊祐寧主演，以新鮮題材與華語劇罕見設定強勢出擊。《監所男子囚生記》11月15日起每週六晚間8點，於愛奇藝國際版、台灣大哥大MyVideo同步首播；11月23日起，每週日晚間 8 點於八大戲劇台開播。

