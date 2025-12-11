2026赤馬紅羊劫「3生肖」逆勢翻紅！起跑式預備備…

2026無懼傳言中的赤馬紅羊劫，有3個生肖運勢大開。（達志影像）

〔娛樂頻道／綜合報導〕隨著冬至將臨，2025也進入倒數階段，俗話說「成功是留給準備好的人」，提早布局2026丙午火馬年的衝刺大計，對於運勢即將大開的生肖來說更顯重要。命理界「阿湯哥」湯鎮瑋提醒，明年有3個生肖即將迎來大翻身，如果能在運勢最佳的領域進行加強，並避開一些「減分」之處，更能順風順水度過號稱60年一遇的「赤馬紅羊劫」！

➤運勢NO.3：羊│六合年

．轉運要件：放下執念

．衝刺方向：新目標、新工作

．留意之處：病符星入座

屬羊的朋友今年遇上六合年，比起其他生肖，更容易定錨2026並找到人生的一些方向，能找到適合自己的工作。

雖然難免因為太忙或太累而一時失去目標，甚至覺得「怎麼好像看不到未來」，但這都是受到經年累月的習慣性思維所影響，建議不妨沉澱一下，檢視一下自己的身心靈的狀態，放下過去不開心的事。

但注意的是，「想開了」和「習慣了」是兩回事，「想開了」是放下執念後茅塞頓開、找到突破點，但「習慣了」卻是放棄改變、接受現況。找到放下再出發的「方向」，是屬羊的朋友今年大翻身的重要關鍵！

雖然屬屬羊朋友在火馬年的運勢是前三名，但遇病符星入座，會帶來一些身體上影響，例如舊疾復發、一些平日不當回事的老毛病，都可能會再回來糾纏，讓你覺得很辛苦。

2026最重要的功課是轉念，放下執念，並注意身體保健。

➤運勢NO.2：虎│三合入座

．轉運要件：精益求精

．衝刺方向：第二專長、斜槓人生

．留意之處：愈忙愈亂

屬虎的朋友呢，明年是三合入座的一年，正財運極佳！無論在工作或財運上，都是一個轉機跟尋找到機會的一年。事業上有所突破，適合學習第二專長，或嘗試斜槓人生的計劃。

對屬虎的朋友而言，2026年的大環境還是屬於一個變化極大的一年，你可能會覺得好像開始有點動起來，這種忙碌的感覺，會為你帶來成就感，但要切記一件事情「不要貪多嚼不爛」。

機會來臨時，要先量力而為，別衝過頭！掌握品質，只做能力範圍內能做好的事情，建立口碑，人家自然還會給你更多的機會，工作運和財運自然就能愈走愈旺。

建議屬虎的朋友，愈忙愈要有智慧，制定規劃性的目標。例如說建立一個行事曆，遇到任何計劃案或投資標的，都多花一點時間去評估，寧可做得專精，也不要，多而不精。

➤運勢NO.1：豬│紫微＆龍德星入座

．轉運要件：積極＆努力

．衝刺方向：事業、財運、愛情

．留意之處：為2025完美收尾

生肖屬豬的朋友，告別2025年正衝太歲的一年，明年火馬年適逢紫微跟龍德星入座，是突破僵局的一年。之前在合作上或工作上可能因為理念不同，備感壓力，覺得想要突破卻無法突破，明年都將有所轉變！有一些誤會會被化解，掌握到自己回歸的感覺，撥雲見日，好像一切都變明朗了。

提醒：遇到新機會來臨時，要更有耐心先去完成2025未完成之事，再著手新目標，因為你的耐心與堅持，明年反而會得到認同，因此觸發更多的不同機會，往成功之路邁進。

除了事業運之外，生肖屬豬的朋友明年種在財運和愛情，也都會有「水落石出」，或是有著落的感覺。不妨好好衝刺一下，而不是想著既然明年運勢不錯，就稍微安逸一下，因為2026年是生肖豬「動起來」的最重要時刻，而積極跟努力，更是向成功邁進的基本要件！

湯鎮瑋提醒「成功是留給準備好的人」，運勢正好時，更需要提供布局！（湯鎮瑋提供）

【命理專家 湯鎮瑋小檔案】

．專長風水開運、生肖、姓名學、八字、手面相

．《命運好好玩》專任老師、《風水有關係》專任老師、《女人我最大》命理專家／ 年度生肖專欄作家、《小姐不熙娣》命理專家

