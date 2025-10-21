BLACKPINK卡車亮相不是夢 TREASURE明年3月世界巡演登台

TREASURE 2026「全新」回歸。（Live Nation Taiwan 提供）

〔記者鍾志均／台北報導〕韓國人氣青春男團TREASURE 2026「全新」回歸，今（21）宣布全新世界巡迴《2025-26 TREASURE TOUR [PULSE ON] IN TAIPEI》將於2026年3月28日在林口體育館升級登場！

前陣子TREASURE推出第三張迷你專輯《3rd MINI ALBUM [LOVE PULSE]》強勢回歸後，隨即於首爾奧林匹克體操競技場（KSPO DOME）開啟巡演首站，唱跳LIVE魅力攀上新巔峰、好評炸裂！

事實上，在公佈巡演前，TREASURE的台北視覺已於上週末搶先帥氣亮相於BLACKPINK高雄世運演唱會的大型卡車上，引發一波社群熱議討論，讓粉絲紛紛激動留言表示「是寶石盒！」、「終於要見面了！」

如今完整巡演資訊終於揭曉，10月31日早上11點Live Nation Taiwan會員可搶先購票，11月1日早上11點拓元售票系統全面開賣。DBS Mastercard星展萬事達卡卡友可享專屬預售福利，台灣大哥大、MyVideo 用戶可享品牌專屬購票專區。

