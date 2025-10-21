藝人閃兵王大陸花360萬最盤？ 價碼大公開

第3波閃兵藝人包含（左起）書偉、修杰楷、坤達、陳柏霖。（本報合成圖，資料照）

〔記者馮亦寧／台北報導〕藝人涉閃兵案展開第3波搜索，今（21）早包括「大仁哥」陳柏霖、修杰楷、棒棒糖「小杰」、Energy「書偉」張書偉都因涉嫌閃兵遭拘提，重新回歸歌壇的人氣男團Energy傳出2團員涉閃，人在海外的坤達透過經紀公司發聲，決定取消工作提前返台接受調查。檢視藝人閃兵風波，由王大陸首先被抓，且閃兵價格高達新台幣360萬元，對比前後被調查的藝人，堪稱「盤子王」，後續接受調查藝人價碼則落在10～15萬元，其中陳柏霖才花10萬元。

男星王大陸閃兵價碼高達360萬元，堪稱閃兵盤子王。（資料照，記者胡舜翔攝）

去年初檢警偵辦閃兵案，從通聯記錄發現多位民眾透過中間人以「身體有缺陷或其他症狀」向各大醫院取得體檢證明，辦理兵役驗退或緩徵。今年2月男星王大陸因與Uber司機發生肢體衝突，連帶發現發涉及閃兵，更牽連出陳零九、陳大天等男星，成為藝人閃兵案第2波掃蕩對象，之後警方於5月擴大追查，拘提9名閃兵藝人。

請繼續往下閱讀...

男星陳零九涉嫌用40萬元閃兵，在第2波閃兵掃蕩時被爆出。（資料照，記者陳逸寬攝）

閃兵集團從2016～2025年1月間，向陳零九等24名役男收取5～50萬不等費用，在明知無罹患高血壓疾病狀況下，教導役男影響血壓檢測方法，或由槍手代量測，取得醫院開立重度高血壓診斷證明書。該集團會依顧客知名度收費，量身打造閃兵方案，王大陸花費360萬元委託處理，由於他長期不在台灣，無法親自在台就診，便交出身分證及健保卡，由他人冒名至醫院就診。

今年5月第2波被調查的藝人當中，陳大天涉嫌用30萬元閃兵。（資料照，記者陳奕全攝）

第3波閃兵藝人遭拘提後，閃兵價碼也隨之曝光，5月第2波被調查的藝人當中，威廉花費50萬、陳零九40萬元、陳大天30萬元、李銓25萬元、阿虎20萬元、小熊15萬元。第3波拘提行動則來自王大陸律師日前當庭勘驗陳姓主嫌手機，發現在社群軟體對話紀錄中提及曾幫陳柏霖、修杰楷、Energy、棒棒糖成員閃兵成功。

陳柏霖在第3波閃兵搜查中，被指以10萬元閃兵。（資料照，記者胡舜翔攝）

今日多名藝人遭拘提後，小杰用30萬、書偉15萬、修杰楷15萬、陳柏霖10萬元假造高血壓報告也曝光。3波藝人閃兵事件當中，王大陸花費最高為360萬元，陳柏霖花費10萬元，相差36倍。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法