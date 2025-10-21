自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

藝人閃兵王大陸花360萬最盤？ 價碼大公開

第3波閃兵藝人包含（左起）書偉、修杰楷、坤達、陳柏霖。（本報合成圖，資料照）第3波閃兵藝人包含（左起）書偉、修杰楷、坤達、陳柏霖。（本報合成圖，資料照）

〔記者馮亦寧／台北報導〕藝人涉閃兵案展開第3波搜索，今（21）早包括「大仁哥」陳柏霖、修杰楷、棒棒糖「小杰」、Energy「書偉」張書偉都因涉嫌閃兵遭拘提，重新回歸歌壇的人氣男團Energy傳出2團員涉閃，人在海外的坤達透過經紀公司發聲，決定取消工作提前返台接受調查。檢視藝人閃兵風波，由王大陸首先被抓，且閃兵價格高達新台幣360萬元，對比前後被調查的藝人，堪稱「盤子王」，後續接受調查藝人價碼則落在10～15萬元，其中陳柏霖才花10萬元。

男星王大陸閃兵價碼高達360萬元，堪稱閃兵盤子王。（資料照，記者胡舜翔攝）男星王大陸閃兵價碼高達360萬元，堪稱閃兵盤子王。（資料照，記者胡舜翔攝）

去年初檢警偵辦閃兵案，從通聯記錄發現多位民眾透過中間人以「身體有缺陷或其他症狀」向各大醫院取得體檢證明，辦理兵役驗退或緩徵。今年2月男星王大陸因與Uber司機發生肢體衝突，連帶發現發涉及閃兵，更牽連出陳零九、陳大天等男星，成為藝人閃兵案第2波掃蕩對象，之後警方於5月擴大追查，拘提9名閃兵藝人。

男星陳零九涉嫌用40萬元閃兵，在第2波閃兵掃蕩時被爆出。（資料照，記者陳逸寬攝）男星陳零九涉嫌用40萬元閃兵，在第2波閃兵掃蕩時被爆出。（資料照，記者陳逸寬攝）

閃兵集團從2016～2025年1月間，向陳零九等24名役男收取5～50萬不等費用，在明知無罹患高血壓疾病狀況下，教導役男影響血壓檢測方法，或由槍手代量測，取得醫院開立重度高血壓診斷證明書。該集團會依顧客知名度收費，量身打造閃兵方案，王大陸花費360萬元委託處理，由於他長期不在台灣，無法親自在台就診，便交出身分證及健保卡，由他人冒名至醫院就診。

今年5月第2波被調查的藝人當中，陳大天涉嫌用30萬元閃兵。（資料照，記者陳奕全攝）今年5月第2波被調查的藝人當中，陳大天涉嫌用30萬元閃兵。（資料照，記者陳奕全攝）

第3波閃兵藝人遭拘提後，閃兵價碼也隨之曝光，5月第2波被調查的藝人當中，威廉花費50萬、陳零九40萬元、陳大天30萬元、李銓25萬元、阿虎20萬元、小熊15萬元。第3波拘提行動則來自王大陸律師日前當庭勘驗陳姓主嫌手機，發現在社群軟體對話紀錄中提及曾幫陳柏霖、修杰楷、Energy、棒棒糖成員閃兵成功。

陳柏霖在第3波閃兵搜查中，被指以10萬元閃兵。（資料照，記者胡舜翔攝）陳柏霖在第3波閃兵搜查中，被指以10萬元閃兵。（資料照，記者胡舜翔攝）

今日多名藝人遭拘提後，小杰用30萬、書偉15萬、修杰楷15萬、陳柏霖10萬元假造高血壓報告也曝光。3波藝人閃兵事件當中，王大陸花費最高為360萬元，陳柏霖花費10萬元，相差36倍。

點圖放大header
點圖放大body
免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中