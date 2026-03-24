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娛樂 最新消息

臥床癱瘓13年！《魔界轉生》豔星佳那晃子辭世 享壽70歲

佳那晃子在《魔界轉生》展現妖豔美的巨星架勢，後期又因參演《極道之妻6》而被華語影壇稱為「日版邱淑貞」。（翻攝自網路）佳那晃子在《魔界轉生》展現妖豔美的巨星架勢，後期又因參演《極道之妻6》而被華語影壇稱為「日版邱淑貞」。（翻攝自網路）

〔娛樂頻道／綜合報導〕曾以《魔界轉生》、《給星期五的妻子們》等作品被日本走紅的資深女星佳那晃子（Akiko Kana），今（24日）傳出世消息，陪伴病榻前13年，和佳那晃子一起對抗病魔的作家老公源高志，今證實愛妻因多重臟器衰竭，已於醫院病逝，享壽70歲方，消息一出令無數影迷深感哀痛。

1974年出道的佳那晃子，憑藉冷艷氣質與精湛演技在80、90年代活躍於日本影視圈，1976年因出演《犬神家的一族》備受關注，隨後在電影《魔界轉生》中飾演「細川伽羅奢」一角，展現令人屏息的妖豔美，奠定其在影壇地位，而在片中飾演「伊賀的霧丸」一角的真田廣之，也憑該片獲得第5屆日本電影學院獎最佳新人獎

在經典日劇《給星期五的妻子們》中，佳那晃子生動詮釋了都市女性的韌性，成為家喻戶曉的明星。另一部代表作，是她參演1990年《極道之妻6》的黑道題材，因此獲封「日版邱淑貞」。視

2013年，佳那晃子因「蛛網膜下腔出血」昏迷倒地，當時曾被醫生判定為「腦死」狀態，但經歷長達 10 小時的手術與復健，她奇蹟般地恢復意識，雖然臥床不起，但仍能透過眼神或微小的動作與人交流，展現強韌生命力。

據悉，佳那在今年2月因出血性胃腸炎入院，最終因病情惡化引發併發症與世長辭。源高志在聲明中感性表示：「這13年來她真的非常努力了，如今終於能從病痛中解脫，前往自由的世界。」葬禮依遺願以密葬形式低調完成，一代影人優雅謝幕，留下經典作品永傳影史。

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