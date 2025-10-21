自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 電影

《鏈鋸人》作者瘋回大銀幕！藤本樹新作《17-26》上映掀熱潮

〔記者鍾志均／綜合報導〕動畫《鏈鋸人》原著作者藤本樹創作的短篇漫畫集《藤本樹17-26》以動畫電影形式躍上大銀幕，作品分成「PART 1」與「PART 2」兩部，在台灣進行為期兩週的限定上映。

該片自上週五於日本、台灣同步上映以來，獲得廣大觀眾支持，觀眾觀賞後紛紛大讚：「如此驚艷！無比震撼！」「藤本樹迷一定要去看！」「電影節奏掌控很好，畫風運鏡也很大膽！」「要瘋有瘋，要笑點有笑點，又不乏想像空間！」

長屋誠志郎（左起）、木村延景、武內宣之、安藤尚也、渡邊徹明、寺澤和晃、本間修等7位導演出席《藤本樹17-26》謝票活動。（采昌提供）長屋誠志郎（左起）、木村延景、武內宣之、安藤尚也、渡邊徹明、寺澤和晃、本間修等7位導演出席《藤本樹17-26》謝票活動。（采昌提供）

本片上週在日本東京謝票，負責執導《在庭院裡曾經有兩隻雞》的長屋誠志郎導演表示：「起初聽說要將整本短篇集動畫化時，我還在想『這是什麼意思？』但得知是藤本老師的作品後，我就立刻答應參與。我認為藤本老師作品中的主人公，總是與痛苦共存——先是身體的痛，接著是精神的痛，而正是在這樣的痛苦之中，他們才能展現出力量。」

負責《佐佐木同學阻止了子彈》的木村延景導演則說：「一般長篇動畫很難由一人掌控全局，但這次每部短片只有20到30分鐘，讓我能夠精準處理每個細節。原作雖然荒謬，卻能在感性與理性之間取得絕妙平衡，我覺得他就是那種有天才氣質的創作者。」

安藤尚也導演透露他在創作《刺客》時，刻意不去接收其他導演作品的相關資訊，以免自己受到影響：「直到最近才終於看了大家的作品，只覺得非常佩服。」

他特別提及寺澤和晃導演的《醒來變成女生的病》：「這部作品真的非常棒！當然其他作品也很好，但這部特別讓我驚艷。」聽到這番稱讚，寺澤導演則害羞答謝並表示：「在製作這部作品時，我心中很想挑戰新的表現方式，現在看來是個不錯的選擇。藤本老師的創作雖然奇幻，卻總有讓人佩服的說服力。」

《藤本樹17-26》即日起至10月30日在台進行為期兩週的戲院限定上映。

點圖放大header
點圖放大body
免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中