《鏈鋸人》作者瘋回大銀幕！藤本樹新作《17-26》上映掀熱潮

〔記者鍾志均／綜合報導〕動畫《鏈鋸人》原著作者藤本樹創作的短篇漫畫集《藤本樹17-26》以動畫電影形式躍上大銀幕，作品分成「PART 1」與「PART 2」兩部，在台灣進行為期兩週的限定上映。

該片自上週五於日本、台灣同步上映以來，獲得廣大觀眾支持，觀眾觀賞後紛紛大讚：「如此驚艷！無比震撼！」「藤本樹迷一定要去看！」「電影節奏掌控很好，畫風運鏡也很大膽！」「要瘋有瘋，要笑點有笑點，又不乏想像空間！」

長屋誠志郎（左起）、木村延景、武內宣之、安藤尚也、渡邊徹明、寺澤和晃、本間修等7位導演出席《藤本樹17-26》謝票活動。（采昌提供）

本片上週在日本東京謝票，負責執導《在庭院裡曾經有兩隻雞》的長屋誠志郎導演表示：「起初聽說要將整本短篇集動畫化時，我還在想『這是什麼意思？』但得知是藤本老師的作品後，我就立刻答應參與。我認為藤本老師作品中的主人公，總是與痛苦共存——先是身體的痛，接著是精神的痛，而正是在這樣的痛苦之中，他們才能展現出力量。」

負責《佐佐木同學阻止了子彈》的木村延景導演則說：「一般長篇動畫很難由一人掌控全局，但這次每部短片只有20到30分鐘，讓我能夠精準處理每個細節。原作雖然荒謬，卻能在感性與理性之間取得絕妙平衡，我覺得他就是那種有天才氣質的創作者。」

安藤尚也導演透露他在創作《刺客》時，刻意不去接收其他導演作品的相關資訊，以免自己受到影響：「直到最近才終於看了大家的作品，只覺得非常佩服。」

他特別提及寺澤和晃導演的《醒來變成女生的病》：「這部作品真的非常棒！當然其他作品也很好，但這部特別讓我驚艷。」聽到這番稱讚，寺澤導演則害羞答謝並表示：「在製作這部作品時，我心中很想挑戰新的表現方式，現在看來是個不錯的選擇。藤本老師的創作雖然奇幻，卻總有讓人佩服的說服力。」

《藤本樹17-26》即日起至10月30日在台進行為期兩週的戲院限定上映。

