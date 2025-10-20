自由電子報
娛樂 電視

馬郁雯爆張凱維兜售跟監張榮興證據 開酸：黃國昌、王鴻薇各自都很急

〔娛樂中心／綜合報導〕國民黨立委王鴻薇的助理張凱維，近日接連捲入爭議，不僅被指涉入民眾黨主席黃國昌「狗仔團隊」偷拍事件，今又遭媒體人馬郁雯踢爆，涉嫌販售時任台北市警局長、現任警政署長張榮興的私人行程影像，引發政壇譁然。她稍早發文開嗆黃國昌與王鴻薇各自都很急，也痛批王鴻薇包庇助理、裝死不回應。

馬郁雯今與律師柯晨皓、青年監督聯盟召開記者會，公開爆料指張凱維去年5月9日兜售當時的北市警局長張榮興與萬華「芳明館」聞人在中山區餐廳「上品魚翅」用餐的畫面，痛批此舉涉嫌「跟監販售情治首長影像」，質疑王鴻薇是否知情。

馬郁雯出席《踢爆王鴻薇助理張凱維與狗仔集團跟監、販售機敏單位首長照片鐵證》記者會，台上發言。（記者塗建榮攝）馬郁雯出席《踢爆王鴻薇助理張凱維與狗仔集團跟監、販售機敏單位首長照片鐵證》記者會，台上發言。（記者塗建榮攝）

事實上，該畫面去年曾被TVBS新聞網以獨家報導，引發警界震撼。民眾黨主席黃國昌今早在立法院內政委員會質詢時，也提及此事，並質問畫面來源。張榮興回應應該是業者監視器，但黃國昌當場表示懷疑被設局，更直指此事若涉及中共勢力滲透，恐是嚴重的國安問題，隨即公開告發，強調一定要查清楚。

對此，馬郁雯稍早在臉書發文表示，黃國昌與王鴻薇「各自都很急」，並嘲諷黃國昌「現在才覺得跟監情治首長是大事」，呼籲他應該先問問自己的「狗仔頭謝幸恩」與張凱維的合作關係。她也砲轟王鴻薇稱「假爆料」的回應根本站不住腳，質疑王是否刻意包庇助理。

