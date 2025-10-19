自由電子報
娛樂 最新消息

（高雄直擊）不只追星更傳愛！BP粉絲免費發卡片暖送歌迷

BLACKPINK今晚舉辦第二天演唱會，開演前約兩小時就已擠滿人潮。（記者鍾志均攝）BLACKPINK今晚舉辦第二天演唱會，開演前約兩小時就已擠滿人潮。（記者鍾志均攝）

〔記者鍾志均／高雄報導〕「BP」BLACKPINK今（19）晚將在高雄國家體育館（世運主場館）舉辦第二天開唱，開演前約兩小時，高鐵「世運站」擠滿粉絲，眾人緩緩朝會場前進；場外熱鬧滾滾，除了「紅綠燈」限定「BP版」，還有粉絲自發性做小卡免費分送粉絲，令拿到卡片的歌迷直呼：「好開心，謝謝。」

BLACKPINK粉絲守規矩前往會場中。（記者鍾志均攝）BLACKPINK粉絲守規矩前往會場中。（記者鍾志均攝）

有粉絲自製BP成員小卡免費分送歌迷。（記者鍾志均攝）有粉絲自製BP成員小卡免費分送歌迷。（記者鍾志均攝）

BLACKPINK昨天開唱，點亮南高雄夜空，狂吸粉絲到場朝聖，今天預估同樣超過5萬歌迷共襄盛舉，比起兩年前人數有所增長；不少粉絲穿上粉紅色系衣服應援偶像，還有粉絲善心大發，直接分送小卡給喜愛蒐藏卡片的歌迷。

世運大道紅綠燈成了「BP」限定款。（記者鍾志均攝）世運大道紅綠燈成了「BP」限定款。（記者鍾志均攝）

許多歌迷搶拍「BP」限定款紅綠燈變化。（記者鍾志均攝）許多歌迷搶拍「BP」限定款紅綠燈變化。（記者鍾志均攝）

特別的是，「世運大道」上的紅綠燈也變成了BLACKPINK限定款，紅綠相間的燈光吸引許多歌迷圍觀，甚至人潮擠到大道上，引來交通警察管理秩序。

BP手幅同樣免費領取。（記者鍾志均攝）BP手幅同樣免費領取。（記者鍾志均攝）

另外，BLACKPINK的粉紅手幅擺在地上供人領取，「一人一張請勿多拿」，同樣是場外亮點之一。

BP手幅同樣免費領取，一人一張。（記者鍾志均攝）BP手幅同樣免費領取，一人一張。（記者鍾志均攝）

