自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 日韓

看BLACKPINK整場「狂滑手機」 網爆公審戰：不想看就讓票

〔記者鍾志均／綜合報導〕BLACKPINK昨、今兩天在高雄國家體育館（世運主場館）開唱，兩場演出預計超過10萬名觀眾朝聖，對比兩年前9萬多人盛況，人氣再攀升！不過好好的演唱會仍「美中不足」，有網友在Threads發文，直指前排觀眾整場幾乎「不斷滑手機」，讓人看了相當憤怒。

BLACKPINK天團再臨高雄，全場瘋狂。（翻攝自X）BLACKPINK天團再臨高雄，全場瘋狂。（翻攝自X）

BLACKPINK昨晚時隔兩年重返高雄，本是好事一樁，雖然開場延遲近半小時，不過唱好唱滿90多分鐘，約晚間9點25分結束，有網友曬出影片，直指前排歌迷滑手機，一氣之下發文「公審」，指出「要滑手機就別來，請把票讓給需要的人」。

貼文一出，引發眾多網友兩派論戰，有人認為「若是中場休息、播影片時，休息一下（滑手機）還能接受，但若真的喜歡她們，不應該在表演時尊重一下嗎？」、「一群跟風仔很可憐，根本只是想要進來打卡炫耀」、「場內這麼暗，你一開手機燈就會影響到別人」。

BLACKPINK前進高雄世運主場館開唱。（Live Nation Taiwan提供）BLACKPINK前進高雄世運主場館開唱。（Live Nation Taiwan提供）

不過也有人表示，「只要不是買黃牛票，依循正當購票來源，根本沒權利管人」、「自以為正義魔人，隨便偷拍人還敢放上網，自己也沒尊重人」，更有網友歪樓稱：「抓緊時間玩手遊賺錢，一樣有付演唱會票呀，沒有影響到他人應該還好吧。」

點圖放大header
點圖放大body
免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中