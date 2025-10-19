看BLACKPINK整場「狂滑手機」 網爆公審戰：不想看就讓票

〔記者鍾志均／綜合報導〕BLACKPINK昨、今兩天在高雄國家體育館（世運主場館）開唱，兩場演出預計超過10萬名觀眾朝聖，對比兩年前9萬多人盛況，人氣再攀升！不過好好的演唱會仍「美中不足」，有網友在Threads發文，直指前排觀眾整場幾乎「不斷滑手機」，讓人看了相當憤怒。

BLACKPINK天團再臨高雄，全場瘋狂。（翻攝自X）

BLACKPINK昨晚時隔兩年重返高雄，本是好事一樁，雖然開場延遲近半小時，不過唱好唱滿90多分鐘，約晚間9點25分結束，有網友曬出影片，直指前排歌迷滑手機，一氣之下發文「公審」，指出「要滑手機就別來，請把票讓給需要的人」。

請繼續往下閱讀...

貼文一出，引發眾多網友兩派論戰，有人認為「若是中場休息、播影片時，休息一下（滑手機）還能接受，但若真的喜歡她們，不應該在表演時尊重一下嗎？」、「一群跟風仔很可憐，根本只是想要進來打卡炫耀」、「場內這麼暗，你一開手機燈就會影響到別人」。

BLACKPINK前進高雄世運主場館開唱。（Live Nation Taiwan提供）

不過也有人表示，「只要不是買黃牛票，依循正當購票來源，根本沒權利管人」、「自以為正義魔人，隨便偷拍人還敢放上網，自己也沒尊重人」，更有網友歪樓稱：「抓緊時間玩手遊賺錢，一樣有付演唱會票呀，沒有影響到他人應該還好吧。」

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法