娛樂 最新消息

宋柏緯浪人祭打頭陣 麋先生祭出台南美食地圖

宋柏緯打頭陣。（笨道策展提供）宋柏緯打頭陣。（笨道策展提供）

〔記者陽昕翰／台北報導〕宋柏緯、金曲新人someshiit山姆、麋先生、美秀集團及來自日本的秋山黄色，昨天在台南安平參加首日浪人祭的演出，打頭陣的宋柏緯笑說：「很久沒有在音樂祭演出了，感謝浪人祭的邀請。」更幽默表示：「太陽太大了，我每次睜眼都像起床，現在感覺起床八次了。」

someshiit山姆連續第三年參與演出，更在獲得第36屆金曲獎「最佳新人獎」後再度回歸，對他而言意義非凡。他感性說：「開始樂團編制的第一場演出就是去年的浪人祭，今年有種回娘家的感覺。」也真情告白：「有些夥伴已經不在了，不知道誰會一直在，但我知道我會一直唱。」

金曲樂團麋先生。（笨道策展提供）金曲樂團麋先生。（笨道策展提供）

麋先生在浪人祭首日同步開唱，帶來滿滿能量與溫度，用音樂與幽默陪觀眾度過熱情的夜晚。主唱聖皓一開場便向台下喊話：「大家好，我們是麋先生！謝謝浪人祭的邀請，來到台南希望大家吃飽喝足再回家，回家要小心！」接著更笑稱自己「老了」，說道：「今天是麋先生13歲生日，時間過得很快，我們5個人湊在一起13年很開心。」身為台南人的小B不忘推坑在地美食：「可以去國華街、海安路走走，吃牛肉湯、虱目魚，內行的要吃魚腸！」

