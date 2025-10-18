S家不是一般人！小S慟失姊姊首露面 他揭ASOS竟有3個人

〔記者陽昕翰／台北報導〕第60屆金鐘獎節目類頒獎典禮昨（17）晚在台北流行音樂中心落幕，小S自姊姊大S過世後，始終未公開露面，直到昨晚與蔡康永合體頒獎，並與派翠克一舉拿下「最佳綜藝節目主持人獎」，全場觀眾感動落淚，見證她勇敢再站上舞台的瞬間。

小S家庭的凝聚力，讓許常德相當難忘（記者陳奕全攝）

曾與ASOS合作過的音樂人許常德，也在小S得獎後發文，回憶起當年為姐妹倆製作專輯的點滴。許常德寫道：「這張專輯是ASOS的第二張專輯，第一張的團名是『SOS』，這個差別我居然是多年後才發現。那時我受神采唱片委託擔任製作統籌，要負責找歌、定風格，再交由製作人製作。」

許常德透露，當時他特別請兩姊妹一定要各自創作一首歌，「尤其《下課十分鐘》（《十分鐘的戀愛》），是我給小S的功課，我跟她說妳寫一個只能在下課十分鐘暗戀的心情。結果她什麼都沒問，就真的寫出來了。」那張專輯裡他還和大S合寫了《祝你新年快樂》，如今想起滿是感慨。

最讓許常德最難忘的，是專輯完成一年後，S媽特地約他與姐妹倆見面。那一刻，他深深感受到這個家庭的凝聚力，「這個團體其實是3個人。」許常德在文末寫下：「別人我不敢講，但S家不是一般人，她們是一個隊伍，像彩虹那樣，在雨後，給微笑一個彎彎的橋。」

