娛樂 最新消息

金鐘60》Lulu開場Rap出自阿達手筆 曝媽媽後台擁抱小S超暖

〔記者侯家瑜／台北報導〕第60屆電視金鐘獎節目類頒獎典禮昨晚圓滿落幕，典禮主持人Lulu（黃路梓茵）首度獨挑大梁，開場Rap又唱又跳氣勢驚人，完美掌握節奏與現場氛圍，獲得觀眾與業界一致好評。她昨晚在三立慶功宴上受訪時坦言，這段震撼開場的Rap，其實是由前任阿達親自操刀撰寫，「前一天他還來現場看我彩排，真的幫了很大的忙，也感謝他女友不介意！」大方提起舊愛。Lulu也提到與陳漢典雖沒能一起彩排，是因為對方忙拍戲，

Lulu表示，今年金鐘60的節目典禮很像金曲獎和金馬獎的融合，自己能主持這麼盛大的舞台感到榮幸，也順利完成任務。她透露開場表演節奏緊湊、換裝時間極短，「如果有一個地方來不及，真的會很驚險，還好一切都很順利！」她的媽媽昨晚也到場支持，甚至在後台與小S擁抱，Lulu說：「雖然我跟大小S不熟，但她們在電視機裡陪伴我們很久，我剛也有跟小S說，希望S媽的身體要照顧好，這比得不得獎更重要。」

被問到典禮中與吳宗憲、陳漢典三人合體走紅毯的經典畫面，Lulu笑說：「憲哥真的像我爸爸，他很大器，沒得獎也完全沒關係。這次我五點才打給他，他還答應陪我走紅毯，還在台下跟陳漢典一起等揭獎，真的很難得。」

被問到這次是與陳漢典一起預習走紅毯嗎？Lulu笑說：「其實我們兩個都很害羞，這次在眾目睽睽之下牽手，真的好不習慣，我現在叫他老公還是有點嘴軟。」她透露，準備典禮時曾壓力大到落淚，老公暖心安慰：「就算妳再爛，也比別人好，妳只有0和100分，no show就0分，只要出場就一定是100分。」

