2026財氣聚攏、錢滾錢！從「逛街習慣」秒測「小發財」潛力

〔娛樂頻道／綜合報導〕跨入2026年，有些生肖和星座的財庫雖然受流年和星象影響，表現也許不那麼出色，但這並不意味著2026就與發財失之交臂！研究塔羅和占星命理多年的艾菲爾提醒，追求財富自由的道路上，制定大方向固然重要，但也不能只盯著遙遠的大目標，而忽略了腳下細碎的寶藏。

艾菲爾分析，本週金牛月帶著土象能量的務實與豐饒悄然而至，它溫柔地提醒著：真正的安全感，並非來自帳戶數字的暴增，而是源於你對生活細節的掌握。你對假日時光中「吸引力」的直覺選擇，其實正透射出你潛意識裡的資源流向。

艾菲爾建議，從以下這個測驗，可以幫助我們從日常消費中，找出那些極可能被我們忽略的理財窪地或漏財盲點。只要稍微調整步調，那些原本可能會流失不知去向的「小錢」，就會輕鬆轉化2026年第一桶發財金，讓你今年的財氣從指縫中重新聚攏！

Q．假日逛街時，你最容易被哪一種物品吸引？

A、居家小物

B、廚房用品

C、收納器具

D、服飾包包

E、吃吃喝喝

F、發飾美甲

A、居家小物

➤小發財來自「空間淨化後的轉手財」

你喜歡能讓生活空間變得更有質感的擺飾，這反映出你是一個重視「儀式感」的人。然而，你家中的角落或許正堆積著許多當初因為「可愛」而買、現在卻蒙塵的物品。

➤你的小發財契機隱藏在這些閒置資源中。當你下定決心進行一次居家大掃除，你會驚訝地發現許多狀態極佳的二手品，無論是上傳到拍賣平臺，或是與朋友交換生活物資，都能讓你省下不少開銷。當空間變清爽了，你對金錢的掌控力也會隨之提升。

B、廚房用品

➤小發財來自「自煮生活後的複利效應」

你對鍋碗瓢盆或精緻餐具有著無法抗拒的執著，因為你打從心底渴望透過美食來撫慰身心。

．你的小發財之道，就是將這份對器具的熱愛轉化為實質的「帶便當行動」。比起外食昂貴的溢價與不透明的食材，你親手烹飪的每一餐都是在為自己存錢。試著盤點那些積灰的烤箱或質感餐盤，讓它們重新回到餐桌，這不僅能幫你堵住最大的生活支出缺口，更能讓你從精準的採買中，體驗到錢包一天比一天厚實的踏實感。

C、收納器具

➤小發財來自「減少重複購買的清點財」

選擇收納器具的你，內心渴望秩序，但這也暗示你常因為找不到東西而產生「重複消費」。你容易被整齊的盒子吸引，卻忘了盒子裡應該裝什麼。

．你的小發財來源非常簡單：請在下單新的收納盒前，先徹底清點一次你的存貨。你會發現那些消失已久的保養品、文具或消耗品其實一直都在。透過建立明確的物品清單，你本周能省下大筆「因為懶得找而買」的冤枉錢，這種節流所帶來的現金流，就是最穩健的小發財。

D、服飾包包

➤小發財來自「穿搭減法後的質感溢價」

你對外在形象的敏銳度極高，購物對你來說是種自我認同。然而，衣櫃裡那些標籤未拆的衣物，正是你財富流失的黑洞。

．你的小發財契機在於「高品質的極簡轉型」。與其追求快時尚的平價替換，不如將預算集中在經典款，並把那些不再適合你的品牌服飾整理出來。透過二手社團的精准轉售，或是學習「一衣多穿」的技巧，你能將過去分散的治裝費聚集成一筆可觀的投資基金。當你不再被流行牽著走，你的財庫自然會開始盈餘。

E、吃吃喝喝

➤小發財來自「社交咖啡廳外的隱形帳戶」

對你而言，生活就是一場味蕾的旅行。你容易因為下午茶或微醺的餐酒聚會而感到滿足，但也常在月底發現餐飲費佔據了支出的半壁江山。

．你的小發財其實正源於對「社交和飲食」的節制。這並非要你斷絕樂趣，而是學會區分「社交需求」與「口腹之欲」。試著將每天下午的手搖飲或精品咖啡改為自備茶飲，並將省下的銅板放入透明存錢筒，一週下來的數字會讓你非常有感。這筆從小處省下的錢，將成為你月底犒賞自己的專屬基金。

F、髮飾美甲

➤小發財來自「精緻細節的自我修護」

你喜歡從指尖、髮梢這些微小的細節中找到美感，這代表你是一個細膩的人。但這些高頻率的精緻服務，其實是理財中最難察覺的「滴漏」。

你的小發財契機在於提升「自我保養」的比例。嘗試學會簡單的居家美甲，或是減少去髮廊做基礎護理的頻率，將這些技術含量較低的工序收回自己處理。這不僅能讓你更瞭解自己的身體狀態，更能讓你從每個月節省下來的美容費用中，撥出一筆錢去進行更長遠的理財配置。

【占星達人 艾菲爾老師】

．專長：星座占星、塔羅牌、東方姓名學、解夢、水晶占卜、貝殼占卜、生命靈數

．經歷：命運好好玩節目專任老師；台灣、香港MSN座塔羅頻道專欄作家；台灣、大陸新浪網星座頻道 專欄作家；元大投信星座理財專欄作家；非凡商業週刊專欄作家

．著作：《塔羅占卜101》、《跟艾菲爾學塔羅》、《2012末日。預言》

☆民俗說法僅供參考☆

