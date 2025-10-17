自由電子報
娛樂 最新消息

BLACKPINK出發來台！今晚降落小港機場 高雄6大地標迎客

BLACKPINK的Lisa向鏡頭揮揮手。（뉴스엔·Newsen YouTube）BLACKPINK的Lisa向鏡頭揮揮手。（뉴스엔·Newsen YouTube）

〔記者廖俐惠／綜合報導〕韓國女子天團BLACKPINK的世界巡迴演唱會「DEADLINE」將在明後兩天登場，今天（17日）晚間她們將搭機抵達小港機場，稍早已經從金浦機場出發來台，4名成員也依序向鏡頭問好打招呼，看起來心情相當好。

BLACKPINK的Jisoo與記者、粉絲對談，還比出大大的X，十分俏皮。（뉴스엔·Newsen YouTube）BLACKPINK的Jisoo與記者、粉絲對談，還比出大大的X，十分俏皮。（뉴스엔·Newsen YouTube）

BLACKPINK的Jisoo比出愛心。（뉴스엔·Newsen YouTube）BLACKPINK的Jisoo比出愛心。（뉴스엔·Newsen YouTube）

Lisa、Jisoo、Rosé、Jennie等人陸續抵達金浦機場，Jisoo身穿粉色服裝，看起來俏皮可愛，還對著鏡頭比X以及愛心，親和力十足。Rosé聽到有粉絲稱讚她漂亮，還開心地撥了一下頭髮，嘴型似乎說著「沒錯」，現場與粉絲、記者閒聊起來，還送上飛吻，最有誠意的就是Rosé了。Lisa、Jennie同樣禮貌的揮手鞠躬，便快速走入機場。

BLACKPINK的Rosé送上飛吻。（뉴스엔·Newsen YouTube）BLACKPINK的Rosé送上飛吻。（뉴스엔·Newsen YouTube）

BLACKPINK的Rosé與記者、粉絲閒聊對談。（뉴스엔·Newsen YouTube）BLACKPINK的Rosé與記者、粉絲閒聊對談。（뉴스엔·Newsen YouTube）

為迎接BLACKPINK天團再臨，除了15日到19日在大巨蛋舉行「＜DEADLINE＞巡迴專屬快閃店」外，主辦更首度破天荒打造前所未有的城市行銷企劃「LIGHT UP 高雄 IN PINK」。自10月13日起連續七天（每日晚間5點半至10點半）、高雄六大指標性地標，將同步點亮代表BLACKPINK的粉紅色系燈光，邀請樂迷共同迎接這場年度盛事。

BLACKPINK的Jennie身穿全身黑。（뉴스엔·Newsen YouTube）BLACKPINK的Jennie身穿全身黑。（뉴스엔·Newsen YouTube）

