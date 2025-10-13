K-POP天團降臨高雄預備 陳其邁秀6地標：全城變身粉紅色

高雄大港橋變身粉紅橋。（翻攝陳其邁臉書）

〔記者王榮祥／高雄報導〕LIGHT UP高雄IN PINK今晚開始閃亮。高雄市長陳其邁搶先PO圖，形容高雄全城變身粉紅色系。

高雄流行音樂中心披上粉紅外衣。（翻攝陳其邁臉書）

韓國女團BLACKPINK本月18、19日到高雄舉辦演唱會，主辦單位今起連7晚於高雄6大地標進行粉紅色點燈活動「LIGHT UP 高雄 IN PINK」。

愛河畔的粉紅浪漫。（翻攝陳其邁臉書）

高捷美麗島站粉紅了。（翻攝陳其邁臉書）

6大地標分別為愛河、大港橋、高雄港旅運中心、高雄流行音樂中心、台鐵高雄火車站、美麗島捷運站，10月13日自10月19日演唱會最後一天止，每天傍晚17:30至22:30，都會點上屬於BLACKPINK的粉紅色。

高雄港旅運中心的粉紅姿態。（翻攝陳其邁臉書）

陳其邁傍晚在臉書PO圖， 表示K-POP天團降臨，全城變身粉紅色系，高雄6大地標連7天點亮粉紅燈光，為BLACKPINK應援，JUMP歡迎全世界BLIИK（BLINK，粉絲名）來到高雄。

高雄車站雲朵天棚出現夢幻粉紅。（翻攝陳其邁臉書）

網友留言「好美喔！又要逼人衝去高雄」、「城市行銷、演唱會不再只是演唱會」、「邁邁市長很會」、「真的粉羨慕有票的人」、「這配套真的厲害」。

