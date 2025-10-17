被導演狂殺至金鐘入圍！徐灝翔入行30年驚爆「死路一條」

徐灝翔憑《生日快樂》入圍金鐘男配角，出道30年終於被看見。（記者傅茗渝攝）

〔記者傅茗渝／專訪〕出道30年的徐灝翔，憑大愛戲劇《生日快樂》首度入圍第60屆金鐘獎戲劇節目男配角，得知入圍消息當下，他正在健身房，朋友打電話報喜，他手裡的電子書一個滑手摔到地上，整個人愣住。

他笑說，當時朋友在電話裡連問六次「我是不是第一個告訴你的人？」他才搞清楚發生什麼事，那一刻手軟、腦袋一片空白，「原來這就是入圍的感覺！」

徐灝翔一開口就先聊起星座，「我太陽在獅子，五顆星都在處女，所以雖然外表看起來很張狂，其實超謹慎。」他還補上一句：「我不信吸引力法則，我信莫非定律，越想要什麼越不會發生。」

徐灝翔笑稱自己是被導演殺最多次的演員，每部劇死法都不同。（記者傅茗渝攝）

徐灝翔是業界知名表演老師，看著陳姸霏、謝展榮等學生一個個上台領獎，他坦言心裡其實有點複雜。「我當然替他們開心，但心裡會有個聲音問：那你呢？」他說，當指導工作變多，導演們也漸漸只記得他是老師，不再找他演戲，「大家都說『沒有適合的角色』，但其實就是希望我乖乖當老師啦。」

這次《生日快樂》的角色來得突然，開拍後才臨時找上他，他回憶第一反應就是：「這角色太好玩了！大愛怎麼會拍一個會抽菸、會暴怒、還會罵護理師的人？」為了詮釋癌末病人，他特地打電話問醫生朋友，研究癌細胞影響神經後會讓講話變得如何，「那個聲音、那個呼吸，我是一點一點磨出來的。我覺得這個人講話會痛，所以乾脆讓呼吸變成台詞。」

導演給他很大的空間，他也在表演裡加進自己的想法，戲裡的抽菸橋段也引發不少討論，「觀眾留言說『大愛什麼時候變這麼暴力』，我其實已經戒菸十幾年，為戲重抽真的會暈，導演還笑我是不是被菸害到。」

剛奪亞洲影視內容大獎又入圍金鐘，徐灝翔直呼入圍就是肯定。（記者傅茗渝攝）

聊到過去作品，他笑稱自己可能是「台灣被導演殺最多次的演員」，《斯卡羅》被槍殺、《茶金》浴室血尿死、《八尺門的辯護人》也領便當，「導演都說不要跟命運抵抗，這是你的命。」他攤手笑說：「好吧，那我就繼續死。」

至於這次金鐘獎的強敵，他毫不猶豫地說：「我看好黃迪揚，他的表演行雲流水。」不過，上月徐灝翔剛奪下亞洲影視內容大獎最佳男配角，接著入圍金鐘與亞洲創意大獎，被視為大熱門，他謙虛說：「得不得獎是運氣，入圍已經是對努力最大的肯定。」

