隋棠又捲惡鄰爭議「積欠11萬管理費」 隔1個月現身回應

〔記者蕭方綺／台北報導〕隋棠9月遭爆住在大直豪宅卻積欠高達11萬多元管理費，管委會先以存證信函催繳未果，再向法院聲請支付命令，讓隋棠再度捲入「惡鄰居」爭議，她當時火速反擊稱自宅漏水3年、修繕50萬，求償管委會置之不理，便以合乎法律規定的「管理費抵銷」來抵銷管理費，甚至霸氣捐100萬給弱勢團體。事發近一個月，隋棠今（16）出席瓊瑤作品舞台劇《你的故事我的夢》彩排，被問此事，低調指出官司進度都交給律師處理，其他不願多說。

《你的故事我的夢》舞台劇彩排，隋棠（左）、曾少宗。（記者胡舜翔攝）

今日探班，劇組安排由李千娜、曾少宗、莊凱勛與林雨宣詮釋的角色，呈現劇中兩場極具象徵意義的婚禮戲碼—「汪紫菱與費雲帆」以及「江雁容與李立維」的婚禮。這場戲原沒有隋棠，但因記者會，導演郎祖筠笑說：「怎麼能沒有隋棠呢？所以就安排她當婚禮賓客，變成客串了！」這場戲也成了正式演出沒有的特別版。

《你的故事我的夢》舞台劇彩排，李千娜（左）、曾少宗。（記者胡舜翔攝）

演員們也在排練與詮釋角色的過程中，投入大量情感與心力。飾演江雁容的李千娜坦言，角色的哀傷與壓抑讓她有許多共鳴，「我是一個敢愛敢恨的人，但很多時候也會把情緒吞進心裡。」她在演出前重新閱讀小說與電影，從中吸收角色的情緒層次，也挑戰了舞台劇一氣呵成的表演方式。

《你的故事我的夢》舞台劇彩排，李千娜（左起）、曾少宗、隋棠、林雨宣。（記者胡舜翔攝）

林雨宣則提到，紫菱的天真開朗讓她在排練中找回單純勇敢的心，「希望這個角色能帶給徬徨的人一些勇氣。」隋棠則形容她所飾演的汪綠萍是「許多人的縮影，每個人都會有高峰和低谷，但只要能勇敢面對，裂縫中總會有陽光。」《你的故事我的夢》將於2025年10月17日至19日於台北表演藝術中心首演，12月13日移師高雄衛武營國家歌劇院登場，購票請洽寬宏售票系統。

