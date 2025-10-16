性侵未遂罪判刑有道歉？賠償？藝人NONO真實反應曝光

藝人NONO涉強制性交未遂罪高院二審開庭。（記者王藝菘攝）

〔記者楊國文／台北報導〕藝人「NONO」陳宣裕被控強制性侵、猥褻6女共7次，被士林地檢署依3次強制性交、2次強制性交未遂、2次強制猥褻等罪起訴；士林地院審理後認定僅有1件強制性交未遂案構成犯罪，判刑2年6月徒刑，其餘6罪判NONO無罪；NONO、檢方均上訴，高等法院今下午首度傳喚NONO出庭，庭訊25分鐘結束。

藝人NONO被控強制性交父遂罪，一審判刑2年6月，全案上訴，高等法院今首度開庭，媒體詢問「有無向被害人道歉」等問題，NONO神情嚴肅未回應，快步進人法庭。

NONO今仍穿著招牌的黑西褲、白襯衫出庭，媒體詢問「是否認罪」、「有向被害人道歉、賠償嗎」？NONO神情嚴肅快步進入法庭，未回答任何問題。

判決指出，2011年2月中旬，NONO因節目外景單元結識身兼模特兒、演員的A4，當晚9點多錄影結束後，NONO打電話給她說可開車載她回家，她原本婉拒，但NONO不斷邀約，A4考量錄影地點偏遠，搭便車較省錢和時間，及他是演藝界前輩，基於禮貌而答應。

藝人NONO涉強制性交未遂罪高院二審開庭。

A4上車後，NONO先將車開到士林夜市買宵夜，再開到大稻埕河堤停車場停車熄火，下車走到副駕駛座要求她下車，從正面強行抱住她，打開右後車門進入後座，將她拉往後座關門，壓制她強吻胸部、臉部，扯開襯衫抱到大腿上摩蹭，她不斷掙扎而跌落至後座腳踏板上，瑟縮著身體不斷求饒，NONO才作罷，性侵未遂。

藝人NONO涉強制性交未遂罪高院二審開庭。

士院綜合A4的證述、親友到庭作證說明A4當時講述的事發過程，受侵犯後隱忍多年，直到前年「#ME TOO」運動展開後，她才鼓起勇氣揭露NONO惡行，認定她指控為真，及NONO涉強制性交未遂犯行，惡性非輕，判2年6月，另6件僅有告訴人的單一指述，欠缺補強證據，且前後證述有瑕疵，犯罪證據不足，判決無罪。

藝人NONO涉強制性交未遂罪高院二審開庭。

NONO不服判決上訴，士檢認為，一審判決6件無罪，在事實認定、法條適用都有違誤，都提起上訴。

