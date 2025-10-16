江宏傑靠客家魂闖金鐘 自認廚藝7分「拿手菜曝光」

〔記者侯家瑜／台北報導〕江宏傑以客家節目《廚師的迫降：客家廚房》入圍第60屆金鐘獎「實境節目主持人獎」，成為少數結合料理、文化與跨國交流的主持代表。客家委員會表示：「該節目是台灣首部把客家飲食文化與國際製作語彙融為一體的實境節目，透過料理、語言與文化的互動，展現客家在全球化浪潮中的嶄新風貌，也讓年輕世代在輕鬆情境中自然接觸「Ha-Food」客家美食的味道。」江宏傑表示，主持節目讓他與身為客家人的母親有更多交流與共同話題，從生活經驗、節日習俗到家族記憶都被重新喚起，「不只是一個節目的肯定，更是一次把母語帶回家的旅程。」

江宏傑在《廚師的迫降：客家廚房》展現驚人廚藝。（客委會、客家電視台提供）

江宏傑回憶起童年生活，笑說：「以前家是四合院，家裡有養雞，重要節日都會自己在後院殺雞請客，還會做粢粑、紅糟，自己醃雞鴨，那種生活感到現在都記得。」對江宏傑而言，《廚師的迫降：客家廚房》不只是節目，更是一場文化交流的挑戰。「這次不是跟台灣團隊，而是和韓國製作單位、藝人們一起錄製。語言溝通上有挑戰，加上節目是關於料理，我以前只是幫手的『二廚』，對煮菜沒有那麼有信心，所以這次算是真正學到很多。」

江宏傑在節目《廚師的迫降：客家廚房》確認主廚需求。（客委會、客家電視台提供）

被問到自己的廚藝程度，他笑說：「現在大概可以給自己七分吧！客家小炒應該還可以！」他也感謝團隊給予極大信任與自由發揮空間：「無論是客台或韓方團隊，都很尊重我們的節奏，讓節目更自然、更有文化交流的感覺。」

江宏傑在節目《廚師的迫降：客家廚房》擔任二廚，熟悉廚房作業。（客委會、客家電視台提供）

面對金鐘盛典，他表示目前服裝尚未定案，會與公司討論，「就希望當天不要變胖，維持和以往一樣的狀態就好。」身為運動員出身的他仍維持每日運動習慣：「我每天都會練習，讓自己保持能陪選手一起訓練的狀態。」這樣的紀律，也延伸到他主持節目時的專業與穩定節奏。

