娛樂 電視

啦啦隊女孩突曝一個月損失200萬！楊繡惠脫口「被人騙身體」

〔記者林欣穎／台北報導〕「浩子」謝炘昊、Sandy吳姍儒主持，許效舜、黃豪平擔任評審的《Talk Talk秀台語》第二季，本週五邀請楊繡惠擔任飛行評審，快人快語的她一登場就說不停，讓大家招架不住。她在聽到啦啦隊女孩筠熹遭到詐騙的故事時，語出驚人地說：「我都被人騙身體」，讓許效舜嚇到離席。

楊繡惠（右二）擔任飛行評審。（公視台語台提供）楊繡惠（右二）擔任飛行評審。（公視台語台提供）

本週參與競賽的藝人增加到四位，包括曾治豪、方琦、宛宛兒、筠熹，Sandy忍不住笑虧他們一定是為了20萬獎金報名比賽，「奇怪！他們怎麼都沒錢？」由於曾治豪、方琦都是星二代，讓浩子好奇Sandy是否也想參賽？台語不輪轉的Sandy笑說：「如果有天我來，那就證明『阮爸出代誌』」，毫不留情的開爸爸吳宗憲玩笑。

許效舜（左起）、吳姍儒、楊繡惠、浩子、黃豪平帶來驚喜連連的精彩節目。（公視台語台提供）許效舜（左起）、吳姍儒、楊繡惠、浩子、黃豪平帶來驚喜連連的精彩節目。（公視台語台提供）

筠熹分享她幫家人買房慘遭詐騙 一個月痛失200萬元。（公視台語台提供）筠熹分享她幫家人買房慘遭詐騙 一個月痛失200萬元。（公視台語台提供）

本集主題「跳出本行揣希望」，參賽者筠熹分享她從飲料店打工到成為啦啦隊員，站上球場應援的故事。Sandy則心疼她近期諸事不順，除了被自家的狗狗咬傷臉、導致破相，還慘被詐騙集團騙錢；筠熹說，她為了替家人買房子，誤信網路上的股票投資建議，「買沒幾天就一直跌，跌落谷底」，證實在一個月內損失200萬元。

