娛樂 最新消息

被誇接地氣超美家庭主婦 舒淇《回魂計》48小時衝Netflix第一名

舒淇（中）、李心潔（右）雙影后在《回魂計》飆戲，橫掃亞洲多國Top 10榜單。（Netflix提供）舒淇（中）、李心潔（右）雙影后在《回魂計》飆戲，橫掃亞洲多國Top 10榜單。（Netflix提供）

〔記者蕭方綺／台北報導〕國際級影后舒淇、李心潔領銜主演Netflix影集《回魂計》，上線48小時內直衝Netflix台灣排行榜第一名，也持續多日穩坐台灣、香港、泰國、馬來西亞、新加坡與越南的Netflix每日影集排行榜前十名，戲裡舒淇飾演獨自照顧受害成植物人的女兒，且與丈夫離婚的家庭主婦，舒淇表示：「這幾天打開手機就會收到各種朋友給我傳訊息，有些朋友有段時間沒有聯繫了，也在跟我說，我在追《回魂計》耶，最開心就是收到了很多朋友的鼓勵和認可。」

許多觀眾大讚舒淇演技好靈活又自然，哭戲多卻好有層次，還說「好接地氣！哪裡有這麼美的家庭主婦」，對於飾演這樣的角色，舒淇表示這是她時隔20多年後嘗試的劇集創作，其實上線前，心情都很忐忑，這幾天看到討論度這麼高非常高興，也替導演和合作者們一起高興，這個項目能得到廣大觀眾的喜歡，「印象最深刻的留言就是，馬上想要看到第二季，看到這樣的評價，我覺得這個劇集就成功了。」

傅孟柏顛覆形象挑戰《回魂計》惡角。（Netflix提供）傅孟柏顛覆形象挑戰《回魂計》惡角。（Netflix提供）

演技同樣受到廣大網友好評的李心潔，本次飾演與舒淇角色性格截然不同的母親，內斂又成熟的演技也讓許多網友印象深刻，「沒有表情卻能表現喜怒哀樂，這什麼殿堂級演技」、「表情眼神好到位，完全把媽媽的韌性和狠勁都表現出來」，收穫許多觀眾的好評，李心潔感性表示：「劇組辛苦的拍攝，這份支持給予了所有人很大的鼓勵和肯定。相隔四年再與大家見面的新作品得到你們的喜愛，心裡真的很感動。有一個留言很可愛，他說熬夜看了，忍不住還要早起繼續追完。」

而飾演劇中大反派「張士凱」的傅孟柏被形容是劇中最「慘」的角色之一，本次的演出與身材管理都讓許多觀眾相當驚艷，談及印象最深刻的留言，傅孟柏笑說：「很開心做了這樣不一樣新的嘗試大家有看到跟喜歡，我還有收到觀眾私訊我，希望能被張士凱騙進園區內，讓我覺得很有趣又好笑。」更分享園區片場內真有擺放健身器材。

