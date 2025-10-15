自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

奧斯卡級金獎影人齊聚 裴斗娜首訪台 西島秀俊期待對談台灣影人

〔記者許世穎／台北報導〕金馬執委會以華麗師資與精彩課程大獲好評的「金馬電影大師課」，今年夢幻陣容包括影視雙棲韓國影后裴斗娜、日本影帝西島秀俊、電影音樂巨擘亞歷山大戴斯培、《霓裳魅影》奧斯卡最佳服裝設計馬可布里吉、《沙丘》奧斯卡最佳藝術指導派崔斯弗米特、奧斯卡最佳動畫片《喵的奇幻漂流》導演金茲斯巴洛迪斯，及《苦盡柑來遇見你》現象級韓劇名導金湲錫。還有多位奧斯卡金獎幕後推手，包括《媽的多重宇宙》表演教練尚路易羅德里格、《樂來越愛你》選角指導黛博拉艾奎拉、《月光下的藍色男孩》混音師奧娜莉布蘭克、《寄生上流》黑白版調光指導朴珍映。11位國際重量級影人齊聚金馬，為電影人傾囊相授獨門心法與寶貴經驗。

裴斗娜將首度來台。（金馬執委會提供）裴斗娜將首度來台。（金馬執委會提供）

表演專業邀請到閃耀全球影壇的日韓影帝后，首度來台的韓國影后裴斗娜憑入魂演技躍登國際，與奉俊昊、朴贊郁合作嶄露頭角，豐沛的表演能量也獲得是枝裕和、好萊塢名導華卓斯基姐妹等青睞，憑《道熙呀》勇奪亞洲電影大獎影后，並以《超感8人組》及《屍戰朝鮮》等劇集深受全球觀眾愛戴。日本影帝西島秀俊以內斂演技備受北野武、黑澤清等大導讚賞，力助名導濱口龍介《在車上》橫掃奧斯卡最佳國際影片等近百座獎項，也榮膺日本電影金像獎影帝，更成為首位獲美國國家影評人協會最佳男主角的亞洲演員。他們將與台灣影人展開對話，暢談如何將千變萬化的角色幻化成銀幕裡的人生百味。

西島秀俊期待與台灣影人展開對話。（金馬執委會提供）西島秀俊期待與台灣影人展開對話。（金馬執委會提供）

傳奇表演教練尚路易羅德里格曾幫助瑪格羅比、李奧納多狄卡皮歐、茱麗葉畢諾許等頂尖演員深化表演質地，更助關繼威以《媽的多重宇宙》摘下奧斯卡，他將以著名的「亞歷山大技巧」探索如何從內在本能出發，塑造具有靈魂與呼吸的角色。經手《刺激1995》、《樂來越愛你》等名作的選角指導黛博拉艾奎拉，以獨到試鏡技巧和精準識人慧眼，挖掘艾德華諾頓等多位桂冠演員，她將揭示好萊塢選角系統，剖析選角指導的核心任務與演員準備試鏡的訣竅。

譜寫超過兩百部配樂作品的電影音樂巨擘亞歷山大戴斯培，曾以《歡迎來到布達佩斯大飯店》和《水底情深》贏得兩座奧斯卡，《色，戒》榮獲金馬獎最佳原創電影音樂，此回他應金馬與臺北市立交響樂團邀請來台，示範如何以雋永音色映照故事深處的靈魂，呈現影像與音樂的極致共鳴。此外，金馬也與Netflix合作邀請《苦盡柑來遇見你》、《信號》、《我的大叔》等現象級神劇韓國導演金湲錫，被譽為「細節大師」的他將揭露如何提煉角色與表演情感層次，透過揪心且療癒的故事弧線，將類型劇推向新高峰的幕後要訣。

奧斯卡最佳動畫片《喵的奇幻漂流》導演金茲斯巴洛迪斯將來台授課。（金馬執委會提供）奧斯卡最佳動畫片《喵的奇幻漂流》導演金茲斯巴洛迪斯將來台授課。（金馬執委會提供）

以《大藝術家》、《霓裳魅影》奪下兩座奧斯卡的造型指導馬可布里吉，與名導保羅湯瑪斯安德森攜手打造《不羈夜》到《甘草披薩》全數作品，也以《小丑》瓦昆菲尼克斯的復古紅西裝創造出風靡全球的文化符號，他將細述如何以造型助力演員刻畫直抵人心的細膩表演。憑科幻史詩鉅作《沙丘》贏得奧斯卡最佳藝術指導的派崔斯弗米特，將以丹尼維勒納夫的《沙丘》及尚馬克瓦利《花神咖啡館》為例，傳授如何構築極具哲思意涵的空間場景，成為支撐電影視覺敘事的關鍵角色。去年以《喵的奇幻漂流》驚豔全球影壇，締造近十億台幣的票房佳績，並席捲奧斯卡、金球獎、凱薩獎等最佳動畫片獎項的導演金茲斯巴洛迪斯，將深入獨立製作歷程，展現動畫敘事的獨特魅力。

奧斯卡最佳影片《月光下的藍色男孩》混音師奧娜莉布蘭克，操刀逾百部類型作品，並以《冰與火之歌：權力遊戲》斬獲五座艾美獎，堪稱美國影史獲獎最多的女性聲音工作者，她將示範類型電影的混音技法，塑造身臨其境的感染力。韓國頂尖視效公司Dexter Studios的DI總監朴珍映，曾操刀《寄生上流》黑白版、《分手的決心》，及韓國年度票房冠軍《破墓》等類型鉅片，被譽為韓國首席調光師之一，此次將從解析劇本情境發展色彩主題，為影像美學注入關鍵能量。

不僅先前已公布的西島秀俊會出席影展映後講座，裴斗娜及金茲斯巴洛迪也確認出席《空氣人形》及《喵的奇幻漂流》特別放映，和觀眾面對面交流。此外，臺北市立交響樂團特別提供金馬影迷專屬折扣碼「GoldenHorseTSO」，購買「從巴黎到好萊塢—亞歷山大．戴斯培與TSO」音樂會票券可享優惠，歡迎影迷把握難得機會，現場聆聽他親自指揮備受讚譽的電影音樂作品（詳見TSO官網）。

「金馬電影大師課」與「金馬電影工作坊」系列課程將於11月15日至12月1日期間在臺北文創大樓文創會所、台北信義威秀影城舉行，歡迎電影工作者、影視從業人員、影視科系學生報名參加，10月16日下午一點起將於官網活動頁面陸續開放報名。更多消息請密切關注金馬官網、臉書粉絲頁及Instagram，敬請期待。

點圖放大header
點圖放大body
免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中