舒淇曾想放棄！《女孩》揭開傷疤：原來它還在

《女孩》正式海報融合舒淇對恩師侯孝賢的致敬，以《千禧曼波》裡的基隆中山橋為景，帶出白小櫻（右）與妹妹賴雨霏在夾縫中成長的苦澀。（甲上娛樂提供）

〔記者廖俐惠／綜合報導〕由舒淇首次自編自導的劇情長片《女孩》，今天（15日）公開正式海報與幕後花絮「舒淇與女孩」篇，正式海報巧妙融合舒淇對恩師侯孝賢導演的致敬，以《千禧曼波》裡的基隆中山橋為景，帶出白小櫻與妹妹賴雨霏在夾縫中成長的苦澀，幕後花絮更首度揭露導演舒淇在拍攝現場的創作心路歷程與指導細節。

邱澤自《女孩》從創作階段就全力相挺。（甲上娛樂提供）

《女孩》由邱澤、9m88、白小櫻、林品彤等人主演，最新曝光的花絮中，舒淇透露，在2009、2010年時，侯孝賢就鼓勵她可以拍電影，斷斷續續寫著《女孩》的劇本，「曾經想放棄，但還好沒有，我就覺得先做吧。」這是舒淇的半自傳電影，她坦言在拍攝過程中，「我就像洋蔥一樣，就這樣一層一層被剝開的感覺，因為我覺得暴力這個事情，是一個很黑的陰暗面，就我以為我好了，可是你再看到的時候，你還是會受傷，碰它的時候，它這個傷口還是在的。」

白小櫻（左）、林品彤在《女孩》中合作。（甲上娛樂提供）

舒淇在片場親力親為、親自示範演出細節，從表情、走位到呼吸節奏都細心指導，幫助演員更投入角色情緒。白小櫻與9m88都坦言在舒淇帶領下「倍感安心」。從創作階段就全力相挺的邱澤分享：「跟舒淇導演一起工作非常有安全感，她很清楚自己要什麼，也懂得如何讓演員在現場放鬆。」

9m88藉由《女孩》與舒淇合作，稱是一段很難忘的經驗。（甲上娛樂提供）

首次挑戰劇情長片主角的9m88則表示，與舒淇合作是一段難忘的體驗：「導演非常親力親為，每一場戲都會仔細講解角色情緒、想法，甚至會描述角色眼中看到的景色，讓我們能完全進入情境。」飾演女孩「林小麗」的白小櫻回憶：「舒淇導演在現場永遠充滿活力，渾身散發正能量，跟她拍片很自在，加上導演指示很明確，可以很快抓到感覺。」飾演轉學生「莉莉」、史上最年輕的金馬影后林品彤也分享：「舒淇導演在現場每天都很chill，是我心中最棒的榜樣。」

《女孩》賴雨霏（左）、白小櫻。（甲上娛樂提供）

《女孩》以經濟快速發展的年代為背景，描述女孩在傳統與新時代夾縫中成長的故事，透過女性視角凝視那個矛盾時代，將個人生命經驗昇華為屬於所有女性的共鳴之詩。好人緣的舒淇號召金獎級幕後陣容傾力打造，與監製葉如芬、攝影指導余靜萍、藝術指導黃美清、美術指導涂碩峯與造型指導許力文，共構真實而詩意的成長世界。

《女孩》舒淇透露，以為已經痊癒，沒想到傷口還是存在。（翻攝自YouTube）

對舒淇而言，《女孩》不僅是從影以來的重要里程碑，也是一場誠實面對自我、勇敢剖析內心的創作旅程，她坦言拍攝過程中，像洋蔥般把自己一層層剝開，直視記憶深處童年階段的陰暗面：「那些恐懼、被忽視的感受，其實一直都在，我選擇用電影把它們轉化成力量。」她也表示，原本只是單純在寫一個女孩的故事，但隨著拍攝深入，舒淇意識到這部作品屬於更多人：「這是獻給所有女孩的故事。」

《女孩》將於10月31日在台搶先全亞洲上映，更多相關資訊請鎖定甲上娛樂。

