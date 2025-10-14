自由電子報
娛樂 最新消息

混血辣妹拋澳洲法律學位來台 花6年拿到身分證正式變成台灣人

凱琳勇闖台灣音樂圈。（Cait Lin 凱琳提供）

〔記者張釔泠／台北報導〕台澳混血紅髮女聲「Cait Lin」凱琳七年前選擇移居台灣發展音樂事業，並於去年拿到台灣身分證，正式成為台灣人，凱琳表示：「台灣人很在乎彼此的連結與和諧，我學會了在合作和創作中，重視那份細膩與包容；澳洲則讓我學會直接與坦率。我不怕表達自己的想法和感受，在歌詞中這種直白很自然地就會出現。」

凱琳出生於新加坡，擁有澳洲與台灣血統，曾短暫在台灣就學，並居住於澳洲多年，成長於六個國家的「第三文化孩子」，凱琳除了是ICRT DJ、在爵士Live House駐唱，同時她也是爵士詩樂團體「中庸 ZY THE WAY」主唱。

凱琳勇闖台灣音樂圈。（Cait Lin 凱琳提供）凱琳勇闖台灣音樂圈。（Cait Lin 凱琳提供）

在經過七年的探索與磨練後，凱琳發行首張全英文創作迷你專輯《GRADIENTS》。她的音樂自帶跨文化的質地與張力，融合「台灣人的溫柔」與「澳洲人的坦率」，將爵士、R&B、Neo-Soul與流行語彙交織成一幅細膩的聲音光譜。

凱琳16歲在台灣就讀高中時，因緣際會加入爵士樂團，讓她深深愛上了爵士樂。《GRADIENTS》迷你專輯邀請曾入圍澳洲ARIA Music Awards的澳洲製作人 Kay “Kojo” Ansah（Citizen Kay），與台美雙人組 Fi-Né 粉內聯手打造，共收錄六首作品， 以「漸層」為概念，每首歌皆對應一種顏色。

凱琳勇闖台灣音樂圈。（Cait Lin 凱琳提供）凱琳勇闖台灣音樂圈。（Cait Lin 凱琳提供）

聊起在台灣的音樂創作歷程，凱琳感性分享：「2018年搬來台灣之前，其實是我人生比較低潮的時候，在澳洲就讀法律系讓我覺得無趣。然而，台北我看到了活力、多元又開放的音樂環境，於是選擇搬來台北定居。一路以來先以DJ身分起步，從播別人的歌、在爵士樂團擔任主唱、到創作屬於自己的作品，這條路花了我好幾年，很謝謝台灣給我的養分，希望未來我能繼續以台灣音樂人的身分，把台灣的音樂分享到世界各地。」

