娛樂 最新消息

向太罕見提小兒子！悔「慈母多敗兒」：不給錢威脅去借

〔娛樂頻道／綜合報導〕香港影視大亨向華強的老婆「向太」陳嵐，昨天深夜罕見提起小兒子向佑，坦承「他是我的痛，慈母多敗兒，這句話我到50多歲才明白，我真的很後悔」。

向太無奈表示，向佑從小就跟心理醫生說媽媽偏心哥哥，向太喊冤自己一視同仁、兩個兒子的待遇都一樣，找了全港最好的教練教他們打網球、學游泳，向佐可以打到冠軍、向佑卻混水摸魚，「他就是要引起你注意，不知道為什麼，他那個心態我不懂。」

向太罕見提小兒子向佑。（翻攝自小紅書）向太罕見提小兒子向佑。（翻攝自小紅書）

她更直白掀出向佑的黑歷史，說他犯了兩件事，都是因為控制不了脾氣，「他打計程車司機，然後打完人家還跟人家說『你知不知道我爸爸是誰』，你說他到底是天才還是白癡呢？」透露向佑只有要錢的時候才會回家哄她，也總答應她要改正，但是拿完錢轉頭就忘了，下一次再說好話，自己又會心軟給錢，「其實原諒等於放縱」、「就養他一個大懶蟲。」

向太還說向佑打人被判刑六個月，出來後問向太：「我怎麼樣人家才可以看得起我？肯跟我做朋友？」向太認為他在美術上有天份，鼓勵他去做藝術家，但向佑非得和她「對著幹」，去開了寵物店，最終血本無歸，向佑說要當廚師，她也投資開了餐廳，後來也是關門收場。

向太罕見提小兒子向佑。（翻攝自小紅書）向太罕見提小兒子向佑。（翻攝自小紅書）

她搖頭嘆氣幫他鋪路都沒用，「不成材就是不成材」。更說現在若不給他錢，向佑會威脅爸媽說那他去借錢，建議有錢的家庭真的不要給孩子太多錢，「我為什麼50多歲才明白，太晚了」，奉勸大家千萬不要走她的老路。

