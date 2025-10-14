最美台長露深V好辣！挑戰獨旅給自己冒險生日禮物

林書煒計畫年底給自己的生日禮物是場獨旅。（POP Radio聯播網提供）

〔記者陳慧玲／台北報導〕POP Radio台長及《POP最正點》主持人林書煒，常被網友封為「最美台長」，今年的廣播金鐘獎原本她的節目就有3項入圍，可惜最後無緣拿獎，不過她的一襲深V禮服還是很吸睛，網友直呼好辣。

其實林書煒在選定禮服後就嚴格忌口，除了精減2公斤，更持續透過重訓練出緊實線條，就連老公、台北市文化局長蔡詩萍也在她督促下一起瘦身。蔡詩萍曾在臉書上表示，若老婆林書煒獲獎，一定會大喊「我愛妳」，雖然最後林書煒未能如願敲鐘，但她感性表示，製播節目一路走來已經獲得滿滿的愛與鼓勵，她也感謝每一位在節目中分享人生故事的來賓，「是你們讓節目有了生命的厚度與深度。」

蔡詩萍（右）和老婆林書煒一起瘦身。（POP Radio聯播網提供））

今年12月下旬，林書煒將迎來50歲生日，她不避諱談年齡，反而透露想以「獨旅」當作「入五」給自己的生日禮物，也做為邁入人生新章節的可能。林書煒從電台同事的朝聖之路經驗，引發對獨旅產生嚮往，她說：「不管幾歲，人生依然可以挑戰、可以冒險、可以很精彩」，對於計畫中的旅程，她還沒向老公提起旅行計畫，卻已經有初步目的地，「想來想去，可能是峇厘島、清邁或日本吧」！

