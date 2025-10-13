自由電子報
娛樂 最新消息

Lulu婚禮細節曝光！想邀吳宗憲當證婚人 陪陳漢典看房為寶寶鋪路

趙孟姿（左起）、韋禮安、Lulu 黃路梓茵、朱芯儀出席品牌活動。（記者潘少棠攝）趙孟姿（左起）、韋禮安、Lulu 黃路梓茵、朱芯儀出席品牌活動。（記者潘少棠攝）

〔記者侯家瑜／台北報導〕Lulu宣布閃婚主持搭檔陳漢典後，兩人甜蜜話題不斷，她今（13日）與韋禮安、朱芯儀、趙孟姿出席活動時，大方分享婚禮進度，透露目前已開始看婚禮場地並尋覓未來新家，「婚禮至少規劃50桌，主持人不會是憲哥，因為我們會害怕，但他的位置很重要，應該是證婚人的角色。」

Lulu分享婚禮進度，笑說至少50桌。（記者潘少棠攝）Lulu分享婚禮進度，笑說至少50桌。（記者潘少棠攝）

被問婚禮歌手人選？韋禮安則自薦有唱紅《月老》一曲，所以很適合，不過Lulu卻笑回：「你太貴了啦！」強調整體風格將由妹妹操刀視覺設計，「一定是有趣好玩的！不會是迪士尼，付不出授權費。」至於婚禮規模，她透露名單還在「人生跑馬燈」中，太忙真的沒時間邀請。她也提到婚訊第一個報告的長輩是吳宗憲，「憲哥也是很後面才跟他說，怕他講出去，但他真的很開心！」

韋禮安自薦當婚禮歌手，Lulu笑稱請韋禮安擔任婚禮歌手太貴。（記者潘少棠攝）韋禮安自薦當婚禮歌手，Lulu笑稱請韋禮安擔任婚禮歌手太貴。（記者潘少棠攝）

談到陳漢典近況，她透露對方正忙拍戲，兩人雖還沒登記，但已開始看房，地段部分就隨緣，新家應該會為寶寶做規劃。被問是否備孕？她笑說：「還沒，先準備金鐘獎！」Lulu也大讚陳漢典完全可以同理她在工作上的任何事，且提供情緒價值，「我覺得很感動、很感謝，我先生說著說著就會哭，也曾說過『好險有娶到妳』， 他很真心，最令我感動的一句話就是『我終於找到了可以跟我生活一輩子的人。」更回憶當初對方求婚時的感動，滿臉幸福。

Lulu說與陳漢典看正在看房，準備未來新家。（記者潘少棠攝）Lulu說與陳漢典看正在看房，準備未來新家。（記者潘少棠攝）

不只愛情得意，Lulu事業也強強滾，今年以《夜市王》、《綜藝大熱門》雙料入圍金鐘主持人獎，形成「前任 vs 現任」同場比拚的話題組合。至於金鐘獎紅毯要跟未婚夫陳漢典走還是前男友阿達？Lulu笑說還不知道，但面對前任對決現任的話題，她一派輕鬆說：「不會尷尬啦，大家都好朋友，我沒有私心，最好是兩個都得獎！」

