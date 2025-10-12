林予晞出道11年首本寫真！邀「綾瀨遙御用攝影師」掌鏡

〔記者蕭方綺／台北報導〕身兼演員及攝影師身分的林予晞首度發行紀實寫真書《役旅：林予晞出道十一周年角色場景寫真誌》，竟成「圓夢」之旅，在圈內有著「被演員耽誤的攝影師」封號的她，在創作及出版夥伴 Fantimate促成下，成功邀來自己在攝影界的「偶像」濱田英明掌鏡，不僅完成自己人生難得的夢幻合作，也成了濱田英明鏡頭下首位拍攝的台灣女演員。

林予晞獲綾瀨遙御用攝影師濱田英明掌鏡「一攝入魂」，定格鏡頭前的真實閃耀。（濱田英明攝，fantimate提供）

濱田英明曾操刀Netflix 話題影集《初戀》主視覺劇照、也是日本女星綾瀨遙御用的攝影大師。兩人同為攝影師，首次合作可說一拍即合，拍攝第一天便以相機「相認」，相談甚歡，林予晞笑說：「我一直想偷學濱田的拍攝方式、相機設定！」

林予晞發寫真誌竟成圓夢之旅，成日本攝影大師濱田英明鏡頭下首位台灣女演員寫真書主角。（濱田英明攝，fantimate提供）

在台灣三天的拍攝行程中，彼此透過鏡頭內外的互動對話，濱田以極簡的語言引導拍攝節奏，常以一句「你可以拿起相機拍拍照」或「我們在這裡拍看看？」帶出創作氛圍，兩人像是共同尋找畫面的夥伴，經常不約而同看見同一個角落，讓濱田英明不禁稱讚：「Allison（林予晞）， you know where to stand.」讓林予晞驚喜又感動，「對我來說，這一切再自然不過。」

林予晞氣質獲濱田英明讚跟綾瀨遙是同類型女演員，神形容「妳們都很像外星人」。（濱田英明攝，fantimate提供）

拍攝過程中，林予晞難忘最後一天濱田英明因為一個「撿餅乾吃」的動作，意外展現大師風範；原來林予晞當時想分食餅乾給攝影團隊止飢，結果不小心掉了幾片在地上，她先是用幽默話語化解尷尬：「沒關係，等一下會有小鳥來吃掉。」沒想到下一秒濱田英明聽完竟回：「I am a bird.」隨即撿起地上的碎餅乾吃掉，讓全場笑翻，也讓林予晞心甘情願地說：「這就是大師風範，無論用什麼角色，我都想奉獻我最好的一面給他！」

林予晞的「光」濱田英明最懂。（濱田英明攝，fantimate提供）

值得一提的是，拍攝殺青後的晚餐時光，林予晞忍不住向掌鏡的日本攝影大師濱田英明提問：「綾瀨遙小姐在跟你工作時，是怎麼樣的一個人？」身為綾瀨遙的御用攝影師，濱田給出一個令人會心一笑的回答：「妳跟綾瀨遙小姐是同一種類型的女演員，妳們很像外星人，常常講大家聽不懂的話。不過，Allison小姐妳還有學習一點人類語言的感覺，綾瀨遙小姐更是讓人無法理解了。」

林予晞自曝不愛拍照「用相機擋臉」，與濱田英明默契爆棚。（濱田英明攝，fantimate提供）

隨即濱田英明更播放他與綾瀨遙過去工作的影片，畫面中兩人互動自然，讓林予晞感動地形容：「濱田先生就像童話繪本中的大熊，總是給人安心的感覺，即使在拍攝壓力之中，也盡量不讓拍攝對象感受到壓力。」

林予晞首本寫真誌《役旅：林予晞出道十一周年角色場景寫真誌》11/17正式發行。

