自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 電視

林予晞出道11年首本寫真！邀「綾瀨遙御用攝影師」掌鏡

〔記者蕭方綺／台北報導〕身兼演員及攝影師身分的林予晞首度發行紀實寫真書《役旅：林予晞出道十一周年角色場景寫真誌》，竟成「圓夢」之旅，在圈內有著「被演員耽誤的攝影師」封號的她，在創作及出版夥伴 Fantimate促成下，成功邀來自己在攝影界的「偶像」濱田英明掌鏡，不僅完成自己人生難得的夢幻合作，也成了濱田英明鏡頭下首位拍攝的台灣女演員。

林予晞獲綾瀨遙御用攝影師濱田英明掌鏡「一攝入魂」，定格鏡頭前的真實閃耀。（濱田英明攝，fantimate提供）林予晞獲綾瀨遙御用攝影師濱田英明掌鏡「一攝入魂」，定格鏡頭前的真實閃耀。（濱田英明攝，fantimate提供）

濱田英明曾操刀Netflix 話題影集《初戀》主視覺劇照、也是日本女星綾瀨遙御用的攝影大師。兩人同為攝影師，首次合作可說一拍即合，拍攝第一天便以相機「相認」，相談甚歡，林予晞笑說：「我一直想偷學濱田的拍攝方式、相機設定！」

林予晞發寫真誌竟成圓夢之旅，成日本攝影大師濱田英明鏡頭下首位台灣女演員寫真書主角。（濱田英明攝，fantimate提供）林予晞發寫真誌竟成圓夢之旅，成日本攝影大師濱田英明鏡頭下首位台灣女演員寫真書主角。（濱田英明攝，fantimate提供）

在台灣三天的拍攝行程中，彼此透過鏡頭內外的互動對話，濱田以極簡的語言引導拍攝節奏，常以一句「你可以拿起相機拍拍照」或「我們在這裡拍看看？」帶出創作氛圍，兩人像是共同尋找畫面的夥伴，經常不約而同看見同一個角落，讓濱田英明不禁稱讚：「Allison（林予晞）， you know where to stand.」讓林予晞驚喜又感動，「對我來說，這一切再自然不過。」

林予晞氣質獲濱田英明讚跟綾瀨遙是同類型女演員，神形容「妳們都很像外星人」。（濱田英明攝，fantimate提供）林予晞氣質獲濱田英明讚跟綾瀨遙是同類型女演員，神形容「妳們都很像外星人」。（濱田英明攝，fantimate提供）

拍攝過程中，林予晞難忘最後一天濱田英明因為一個「撿餅乾吃」的動作，意外展現大師風範；原來林予晞當時想分食餅乾給攝影團隊止飢，結果不小心掉了幾片在地上，她先是用幽默話語化解尷尬：「沒關係，等一下會有小鳥來吃掉。」沒想到下一秒濱田英明聽完竟回：「I am a bird.」隨即撿起地上的碎餅乾吃掉，讓全場笑翻，也讓林予晞心甘情願地說：「這就是大師風範，無論用什麼角色，我都想奉獻我最好的一面給他！」

林予晞的「光」濱田英明最懂。（濱田英明攝，fantimate提供）林予晞的「光」濱田英明最懂。（濱田英明攝，fantimate提供）

值得一提的是，拍攝殺青後的晚餐時光，林予晞忍不住向掌鏡的日本攝影大師濱田英明提問：「綾瀨遙小姐在跟你工作時，是怎麼樣的一個人？」身為綾瀨遙的御用攝影師，濱田給出一個令人會心一笑的回答：「妳跟綾瀨遙小姐是同一種類型的女演員，妳們很像外星人，常常講大家聽不懂的話。不過，Allison小姐妳還有學習一點人類語言的感覺，綾瀨遙小姐更是讓人無法理解了。」

林予晞自曝不愛拍照「用相機擋臉」，與濱田英明默契爆棚。（濱田英明攝，fantimate提供）林予晞自曝不愛拍照「用相機擋臉」，與濱田英明默契爆棚。（濱田英明攝，fantimate提供）

隨即濱田英明更播放他與綾瀨遙過去工作的影片，畫面中兩人互動自然，讓林予晞感動地形容：「濱田先生就像童話繪本中的大熊，總是給人安心的感覺，即使在拍攝壓力之中，也盡量不讓拍攝對象感受到壓力。」

林予晞首本寫真誌《役旅：林予晞出道十一周年角色場景寫真誌》11/17正式發行。

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中