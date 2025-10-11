鏟子超人搬上舞台、王世堅質詢變成歌！音樂劇大玩時事哏

〔記者蕭方綺／台北報導〕由全民大劇團推出的音樂劇《西門町一番地》第五輪演出即將於本月隆重登場。此次特別邀請歌手與演員雙棲的方宥心加盟，為作品注入全新能量。除此之外，編導謝念祖表示，此輪演出特別呼應時事，新增兩段全新橋段：一段取材自「光復鄉鏟子超人」的感人事蹟，一段則是改編自議員王世堅的質詢內容，巧妙轉化為歌曲。

《西門町一番地》模仿政治人物王世堅。（全民大劇團提供）

謝念祖說：「鏟子超人讓我們看到台灣最美的風景，而《西門町一番地》本來就是在講台灣的故事，當然要放進這樣暖心的篇章，並向這些超滿愛心的超人們致敬。王世堅的質詢內容成為歌曲《沒出息》，而且在中國爆紅，既荒謬又充滿趣味，全民大劇團結合時事的招牌，是不可能會放過這樣的內容。」

請繼續往下閱讀...

而方宥心作為新加入的演員，她笑說之前在台下看《西門町一番地》，真的又歡樂又好看。「導演一邀就立刻答應，沒想到排起戲來這麼累！但也覺得刺激又過癮。」

《西門町一番地》歡慶雙十節，與觀眾在西門紅樓同樂。（全民大劇團提供）

《西門町一番地》的舞台時空橫跨1908年至2025年。劇情從日本建築師近藤十郎設計紅樓的年代開啟，見證西門紅樓從電影院、戲曲場館到今日多元展演空間的百年蛻變。劇中有句關鍵台詞：「建築是人類文化的符號。」劇團希望藉由紅樓這座地標，講述屬於這片土地的記憶與文化傳承。

《西門町一番地》演出呼應時事，演員致敬鏟子超人。（全民大劇團提供）

演員陣容包括蔡燦得、卓文萱、方宥心、吳怡霈、康茵茵、木星（林牧昕）、林斌等人，皆將挑戰一人分飾多角，靈活穿梭於不同時代與角色，重現西門紅樓的時代風華。《西門町一番地》於10/10到10/19在西門紅樓二樓劇場演出，購票請洽兩廳院文化Opentix。

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法