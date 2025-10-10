自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 亞洲

「男神」胡歌難得同框嫩妻 出入4億豪宅看房找新家

中國戲劇男神胡歌。（翻攝自微博）中國戲劇男神胡歌。（翻攝自微博）

〔記者馮亦寧／綜合報導〕中國戲劇男神胡歌近日被拍到帶著執行經紀人老婆黃曦寧出入上海高級住宅區看房，雖然胡歌刻意低調穿著一身黑，但氣宇非凡、身形挺拔，遮掩不住他的明星氣質。胡歌2022年9月結婚，隔年就升格當爸爸，有了寶貝女兒的胡歌格外重視居住品質，這次出入高級住宅區，被網友猜測是準備找新家。

胡歌（後）與嫩妻黃曦寧被拍到出入上海豪宅區看房。（翻攝自微博）胡歌（後）與嫩妻黃曦寧被拍到出入上海豪宅區看房。（翻攝自微博）

一身黑色服裝的胡歌和穿著淡藍色連身裙的黃曦寧難得同框，夫妻倆這次看的豪宅位於上海黃浦濱江核心區，到新天地、外灘、陸家嘴都非常快速，距離約3公里，是非常好的精華地段。且胡歌看的房子除地段好，還擁有絕美江景，公設包括游泳池、健身房、鋼琴琴房，強調一梯一戶（每層一戶），總價估計破億人民幣（約新台幣4.3億元）。

胡歌（左）與黃西寧兩人鮮少同框拍照。（翻攝自微博）胡歌（左）與黃西寧兩人鮮少同框拍照。（翻攝自微博）

43歲的胡歌闖蕩演藝圈22年，曾演出《仙劍奇俠傳》、《琅瑯榜》及《繁花》等代表作，堪稱戲劇界一哥。黃曦寧比胡歌小11歲，跟在胡歌身邊已經多年，最早黃曦寧是胡歌的造型助理，獲得他信任後升格成執行經紀人，兩人日久生情，現在黃曦寧以專心回歸家庭相夫教子，除了女兒之外，也有謠傳說黃曦寧懷了二胎才想換新家，但此消息並未獲得證實。

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中