自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

2025台灣演藝圈最沉痛一年！大S、曹西平相繼辭世「10藝人謝幕成永恆」

〔記者邱奕欽／台北報導〕2025年台灣演藝圈接連迎來告別，10位曾陪伴不同世代成長的核心人物相繼辭世，自年初大S離世，到歲末曹西平殞落，每每噩耗傳出不僅震撼華人娛樂圈，也讓無數觀眾與歌迷重新回望這些名字留下的作品與身影，成為時代記憶中難以抹去的一頁。

「大S」徐熙媛（左）與曹西平相繼在2025年初及年尾辭世。（組合照，翻攝自臉書）「大S」徐熙媛（左）與曹西平相繼在2025年初及年尾辭世。（組合照，翻攝自臉書）

【張立威】綠葉熟面孔走完舞台生涯　56歲畫下演藝人生句點

張立威2025年1月因病辭世，享年56歲，他長年活躍於戲劇與電影圈，雖多半非主角身分，卻以穩定演出成為製作人口中不可或缺的熟面孔。噩耗傳出後，多位同業發聲哀悼，感念張立威低調卻紮實的演藝人生。

【「大S」徐熙媛】《流星花園》杉菜謝幕成永恆　48歲抵達演藝旅途終點

大S徐熙媛2月初與家人們飛赴日本春節旅遊，期間不敵流感併發肺炎辭世，享年48歲。她以《流星花園》紅遍全亞洲，橫跨主持、戲劇領域，影響力深遠。面對突如其來的噩耗，「S媽」黃春梅、「小S」徐熙娣，以及丈夫具俊曄傷心欲絕，演藝圈與粉絲湧入大量哀悼聲浪。

【方大同】R&B創作靈魂驟然缺席　41歲音樂旅程提前落幕

長期活躍於台灣樂壇的歌手方大同2月傳出辭世消息，享年41歲，近年健康狀況備受關注的他，以《愛愛愛》、《三人遊》等作品在華語樂壇建立獨特R&B風格，影響無數後輩音樂人。隨著方大同離世噩耗被證實，音樂圈好友與歌迷難掩震驚與不捨，社群平台湧現大量悼念留言。

【韓賢光】幕後音樂推手告別創作歲月　67歲人生篇章告一段落

幻眼合唱團團長、資深音樂人韓賢光5月不敵心因性猝逝辭世，享年67歲。他長年在幕後默默付出，對台灣音樂圈影響深遠，噩耗傳出後，圈內人士紛紛表達不捨與惋惜。

【林沖】鑽石歌王走完跨世代歌壇　92歲圓滿離席畢生舞台

「鑽石歌王」林沖7月辭世，享壽92歲，晚年健康狀況起伏，最終仍不敵病痛。他一生橫跨台灣歌壇多個黃金年代，是無數觀眾心中的傳奇人物，各界齊聲送別。

【千百惠】80年代青春記憶永留　62歲經典女聲成回憶

1980年代紅極一時的千百惠8月傳出辭世辭世，享年62歲。她以多首膾炙人口的作品陪伴無數人成長，噩耗傳出後，不少歌迷感嘆「青春記憶又少了一塊」。

【顏正國】童星出身歷經起伏人生　50歲生命之旅畫休止符

童星出身的顏正國於2025年10月因肺腺癌辭世，享年50歲。他人生歷經高峰與低谷，其生命歷程常被視為演藝圈現實縮影，離世後引發外界深層感慨。

【坣娜】留下創作旋律告別舞台　59歲人生璀璨落幕

實力派女歌手坣娜10月因肺腺癌辭世，享年59歲。她在創作與演唱上的堅持深受樂迷肯定，不少粉絲透過重溫作品送上最後祝福。

【謝侑芯】「護理師女神」魂斷異鄉　命案震驚台馬兩國

謝侑芯10月赴馬來西亞會面黃明志談合作事宜，竟不幸命喪異鄉，享年31歲。當地警方指出，謝侑芯在吉隆坡一處五星級飯店被發現倒臥浴缸內，已無生命跡象，詳細死因仍待釐清，事件震驚，也引發外界對網紅產業與心理壓力的關注。

【曹西平】橫跨影視歌黃金年代 66年人生篇章悄然告終

2025年末悲報震撼各界，資深藝人曹西平上月30日驚傳在家悄然辭世，享壽66歲。縱橫演藝圈45年，曹西平橫跨歌手、主持與戲劇領域，是電視黃金年代的重要身影，陪伴無數家庭度過晚間時光，如今已成追憶。

點圖放大header
點圖放大body

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中