向華強怒了 嚴正登報否認遭銀行追貸 強硬：絕不姑息

（右起）向華強、向佐、「向太」陳嵐一家人否認財務出問題。（香港星島日報）

〔記者馮亦寧／綜合報導〕香港影壇大亨，身兼電影出品人、中國星集團董事會主席向華強，今（10）大手筆在香港報章媒體公開刊登一份聲明。向華強強烈表示「嚴正聲明」，文中說近日網路流傳她與太太陳嵐輸掉過百億港元（約新台幣393億元），並在香港某大銀行追收貸款名單上，向華強痛斥為不實謠言，為凸顯鄭重姓，「向太」陳嵐今日下午也將召開記者會說明。

向華強（左）與「向太」陳嵐鶼鰈情深。（香港星島日報）

向華強以本人署名刊登的公開聲明，內容為：「就最近網上流傳本人和本人太太（「向太」）輸掉過百億港元，並在香港某大銀行追收貸款（Call Loan）名單上赫然發現本人及向太名稱，本人對此等不實謠言鄭重聲明如下，以正視聽：（1）本人及／或向太絕無破產或被申請破產；本人及／或向太亦從來沒有在香港（或香港以外任何地方）的銀行追收貸款（Call Loan）名單上出現或遭任何銀行追收貸款（Call Loan）；（3）本人及／或向太從沒有向任何銀行、其他機構或人士借入百億港元；（4）本人及／或向太均從來沒有因為在中國（或任何其他地方）因炒樓輸掉巨額款項；（5）本人及／向太管理之公司均如常運作，並沒有出現任何財政不穩情況。就以上不實謠言，本人及向太已交由律師處理，如再有任何機構及／或人士在任何媒體上發放或重複任何類似以上不實謠言，我等將立刻採取法律行動，並保留一切法律追究權利，絕不姑息。」

今日下午「向太」陳嵐也將召開記者會，在媒體面前說個明白。

向華強大動作在香港媒體刊登「嚴正聲明」。（香港星島日報）

